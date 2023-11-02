Ізраїль заявляє про масштабний прорив у Газі — що відбувається

Як повідомляє речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі, ізраїльська армія змогла прорвати передову лінію оборони ХАМАСу на півночі Гази.
Що відомо про прорив ЦАХАЛ у Газі
Даніель Хагарі офіційно підтвердив, що станом на сьогодні наземна операція просувається за планом.
Ізраїль знову завдав удару по табору біженців у Секторі Гази
Внаслідок другого протягом останніх двох днів авіаудару ЦАХАЛ по табору біженців Джабалія у Газі загинули щонайменше 80 людей.
За словами директора індонезійської лікарні Гази, доктора Атефа Аль Кахлута, він бачив тіла щонайменше 80 мертвих цивільних.
Окрім того, повідомляється, що інших людей досі дістають з-під руїн.
Вато звернути увагу на те, що більшість жертв – жінки та діти. Також повідомляється про сотні поранених.
ЦАХАЛ не заперечує, що вдарив по цивільних. Армія Ізраїлю заявляє й про ліквідацію ще одного командира ХАМАС.
У ЦАХАЛ постійно скаржаться на те, що ХАМАС навмисно будує свою терористичну інфраструктуру під, навколо та всередині цивільних будівель, намагаючись таким чином сховатися від ударів ізраїльських військових.
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