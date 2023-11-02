Ізраїль заявляє про масштабний прорив у Газі — що відбувається

Як повідомляє речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі, ізраїльська армія змогла прорвати передову лінію оборони ХАМАСу на півночі Гази.

Що відомо про прорив ЦАХАЛ у Газі

Сухопутні сили прорвали передову лінію оборони ХАМАС у північній частині Сектора Гази, - заявляє спікер ЦАХАЛ. Поширити

Даніель Хагарі офіційно підтвердив, що станом на сьогодні наземна операція просувається за планом.

Завдяки попередньому плануванню, точним даним розвідки та спільним атакам [з землі, повітря та моря] наші війська прорвали передові лінії оборони ХАМАС на півночі Сектора Гази, - додає він. Поширити

Ізраїль знову завдав удару по табору біженців у Секторі Гази

Внаслідок другого протягом останніх двох днів авіаудару ЦАХАЛ по табору біженців Джабалія у Газі загинули щонайменше 80 людей.

За словами директора індонезійської лікарні Гази, доктора Атефа Аль Кахлута, він бачив тіла щонайменше 80 мертвих цивільних.

Окрім того, повідомляється, що інших людей досі дістають з-під руїн.

Вато звернути увагу на те, що більшість жертв – жінки та діти. Також повідомляється про сотні поранених.

ЦАХАЛ не заперечує, що вдарив по цивільних. Армія Ізраїлю заявляє й про ліквідацію ще одного командира ХАМАС.

Ізраїльські військові заявили, що їхні винищувачі завдали ударів по командно-контрольному комплексу ХАМАС у Джабалії "на основі точних даних розвідки", убивши керівника протитанкового ракетного підрозділу ісламістського угруповання Мухаммеда Асара, - йдеться в повідомленні. Поширити

У ЦАХАЛ постійно скаржаться на те, що ХАМАС навмисно будує свою терористичну інфраструктуру під, навколо та всередині цивільних будівель, намагаючись таким чином сховатися від ударів ізраїльських військових.