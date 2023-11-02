Израиль заявляет о масштабном прорыве в Газе — что происходит
Категория
Мир
Дата публикации

Израиль заявляет о масштабном прорыве в Газе — что происходит

цахал
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Источник:  The Times of Israel

Как сообщает спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари, израильская армия смогла прорвать передовую линию обороны ХАМАС на севере Газы.

Что известно о прорыве ЦАХАЛ в Газе

Сухопутные силы прорвали передовую линию обороны ХАМАСа в северной части Сектора Газы, - заявляет спикер ЦАХАЛ.

Даниэль Хагари официально подтвердил, что по состоянию на сегодня наземная операция продвигается по плану.

Благодаря предварительной планировке, точным данным разведки и совместным атакам [с земли, воздуха и моря] наши войска прорвали передовые линии обороны ХАМАС на севере Сектора Газа, - добавляет он.

Израиль снова нанес удар по лагерю беженцев в секторе Газа

В результате второго за последние два дня авиаудара ЦАХАЛ по лагерю беженцев Джабалия в Газе погибли по меньшей мере 80 человек.

По словам директора индонезийской больницы Газы, доктора Атефа Аль Кахлута, он видел тела по меньшей мере 80 мертвых гражданских.

Кроме того, сообщается, что других людей до сих пор достают из-под развалин.

Стоит обратить внимание на то, что большинство жертв – женщины и дети. Также сообщается о сотнях раненых.

ЦАХАЛ не отрицает, что ударил по гражданским. Армия Израиля заявляет о ликвидации еще одного командира ХАМАС.

Израильские военные заявили, что их истребители нанесли удары по командно-контрольному комплексу ХАМАС в Джабалии "на основе точных данных разведки", убив руководителя противотанкового ракетного подразделения исламистской группировки Мухаммеда Асара, - сказано в сообщении.

В ЦАХАЛ постоянно жалуются на то, что ХАМАС намеренно строит свою террористическую инфраструктуру под, вокруг и внутри гражданских построек, пытаясь таким образом спрятатся от ударов израильских военных.

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