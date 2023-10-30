Израиль отправил дополнительные войска в Сектор Газа — ЦАХАЛ

В ночь на 30 октября Израиль отправил дополнительные войска для наземной операции в Секторе Газа.
Что известно о дополнительных войсках Израиля в Сектор Газа
Об этом сообщил спикер армии Израиля контрадмирал Даниэль Хагари.
По его словам, «десятки боевиков ХАМАСа были убиты во время последних боев, когда израильские сухопутные силы продвигались к позициям ХАМАСа.
Спикер также объяснил один из видов тактического маневра армии Израиля.
Кроме того, израильские военные сообщают, что 30 октября были убиты еще несколько командиров «Хамаса».
Среди них: глава военно-морских сил террористической группы в центральной Газе Мухаммед Сафади, руководитель группы противотанковых управляемых ракет ХАМАС в Туффи Мумен Хиджази и участвующий в производстве оружия старший оперативник ХАМАС Мухаммад Авдалла.
Что известно об успехах ЦАХАЛа в военной операции в Газе
По информации издания, израильским военным удалось продвинуться в северной части анклава и установить флаг Израиля на крыше курортного отеля в Газе.
Журналисты издания с помощью геолокации определили, что гостиница расположена в более чем трех километрах от границы Газа с Израилем.
Видео с израильским военным было снято в нескольких милях к северу от центра города Газа.
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