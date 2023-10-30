Израиль отправил дополнительные войска в Сектор Газа — ЦАХАЛ

В ночь на 30 октября Израиль отправил дополнительные войска для наземной операции в Секторе Газа.

Что известно о дополнительных войсках Израиля в Сектор Газа

Об этом сообщил спикер армии Израиля контрадмирал Даниэль Хагари.

В полосу вошли дополнительные силы. Наша деятельность там только активизируется, – сказал Хагари. Поделиться

По его словам, «десятки боевиков ХАМАСа были убиты во время последних боев, когда израильские сухопутные силы продвигались к позициям ХАМАСа.

Спикер также объяснил один из видов тактического маневра армии Израиля.

Мы производим расширенную наземную операцию. Наземные силы, танки, пехота, бронетехника двигаются к террористам, занимающим позиции в соединении, пытаясь атаковать нас. Потом мы целимся за ними из воздуха, – рассказал Хагари. Поделиться

Кроме того, израильские военные сообщают, что 30 октября были убиты еще несколько командиров «Хамаса».

Среди них: глава военно-морских сил террористической группы в центральной Газе Мухаммед Сафади, руководитель группы противотанковых управляемых ракет ХАМАС в Туффи Мумен Хиджази и участвующий в производстве оружия старший оперативник ХАМАС Мухаммад Авдалла.

Что известно об успехах ЦАХАЛа в военной операции в Газе

По информации издания, израильским военным удалось продвинуться в северной части анклава и установить флаг Израиля на крыше курортного отеля в Газе.

Журналисты издания с помощью геолокации определили, что гостиница расположена в более чем трех километрах от границы Газа с Израилем.

Солдаты 52 батальона 401 бригады размахивают израильским флагом в самом центре Газы, на пляже... Мы не простим и не забудем, и мы не остановимся на победе, - рассказывает один из израильских военных. Поделиться

Видео с израильским военным было снято в нескольких милях к северу от центра города Газа.