Почему Израиль не предоставлял оружие Украине — ответ эксперта

Предоставление Украине израильского летального оружия могло повлечь за собой масштабную войну на Ближнем Востоке.
Израиль не дал Украине летальное оружие
До этого Израиль помогал Украине только нелетальными средствами, в частности медицинским оборудованием и израильскими радарами. Также Иерусалим передавал Киеву важные разведданные о России.
Однако Израиль не давал летальное оружие нашему государству, ведь имеет более уязвимую ситуацию, чем Украина с Россией. Об этом рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, добавив, что передача Украине израильского летального оружия могла повлечь за собой масштабную войну на Ближнем Востоке.
Ступак отметил, что страна-агрессор Россия действительно имеет огромную площадь территории – более 17 миллионов квадратных километров, а также 140 миллионов россиян, готовых "рвать" Украину.
Однако Израиль около 70 лет живет в ситуации, когда все соседи желают зла и являются врагами:
Кроме того, Израиль по площади маленькая страна – примерно как Сумская область Украины. Самое широкое место в государстве – как расстояние от Киева до Житомира.
По словам Ступака, если бы Израиль в начале полномасштабной российско-украинской войны начал передавать оружие Украине, это бы нарушило геополитический баланс и началась война на Ближнем Востоке. К примеру, Россия стала больше помогать Ирану, в частности, современной авиацией.
Однако если публично не заявляли о помощи от Израиля, это не значит, что ее вовсе не было. Иерусалим долгое время передавал Украине разведывательные данные.
Украина просит Израиль поделиться данными об Иране
7 сентября Киев вместе с послом Израиля посетила заместитель генерального директора Израиля по вопросам Евро-Азии Симона Гальперина, которая отвечает за Россию и Украину.
Они встретились со спецпредставителем Украины по Ближнему Востоку Максимом Субхом, по словам израильских чиновников.
Он добавил, что это особенно важно из-за растущего военного сотрудничества между Ираном и Россией.
По словам израильских официальных лиц, Субх сказал израильским дипломатам, что Украина ожидает, что Израиль займет гораздо более четкую позицию по поводу российской агрессии и однозначно поддержит Украину, чего Израиль избегает из-за собственных отношений с Россией.
Украина хочет, чтобы Израиль оказал военную помощь прямо или косвенно через третьи стороны и присоединился к международным санкциям против Москвы, включая санкции против отдельных лиц, заявили израильские официальные лица.
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