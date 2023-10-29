Почему Израиль не предоставлял оружие Украине — ответ эксперта

Предоставление Украине израильского летального оружия могло повлечь за собой масштабную войну на Ближнем Востоке.

Израиль не дал Украине летальное оружие

До этого Израиль помогал Украине только нелетальными средствами, в частности медицинским оборудованием и израильскими радарами. Также Иерусалим передавал Киеву важные разведданные о России.

Однако Израиль не давал летальное оружие нашему государству, ведь имеет более уязвимую ситуацию, чем Украина с Россией. Об этом рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, добавив, что передача Украине израильского летального оружия могла повлечь за собой масштабную войну на Ближнем Востоке.

Ступак отметил, что страна-агрессор Россия действительно имеет огромную площадь территории – более 17 миллионов квадратных километров, а также 140 миллионов россиян, готовых "рвать" Украину.

Однако Израиль около 70 лет живет в ситуации, когда все соседи желают зла и являются врагами:

Иран клялся стереть Израиль с лица земли; ХАМАС постоянно конфликтует; Хезболла всегда вмешивается в дела. Поделиться

Кроме того, Израиль по площади маленькая страна – примерно как Сумская область Украины. Самое широкое место в государстве – как расстояние от Киева до Житомира.

Это вообще ни о чем, это 120 км. Поэтому я понимаю, что "железный купол" им просто нужен и лишних нет, потому что территория Израиля насквозь простреливается ракетами, которые производятся из водопроводных труб, – пояснил экс-сотрудник СБУ. Поделиться

По словам Ступака, если бы Израиль в начале полномасштабной российско-украинской войны начал передавать оружие Украине, это бы нарушило геополитический баланс и началась война на Ближнем Востоке. К примеру, Россия стала больше помогать Ирану, в частности, современной авиацией.

Поэтому Израиль всячески пытается балансировать – где-то дипломатическим, где-то военным путем, где-то путем подкупа и шантажа. Поделиться

Однако если публично не заявляли о помощи от Израиля, это не значит, что ее вовсе не было. Иерусалим долгое время передавал Украине разведывательные данные.

Иногда информация, полученная "горячей", она "вкусная" и "жирная", может стоить несколько десятков миллионов долларов. И, возможно, эта информация гораздо интереснее и важнее, чем 5 – 6 стоящих рядом российских вертолетов, которые можно было бы уничтожить, – заметил Иван Ступак. Поделиться

Украина просит Израиль поделиться данными об Иране

7 сентября Киев вместе с послом Израиля посетила заместитель генерального директора Израиля по вопросам Евро-Азии Симона Гальперина, которая отвечает за Россию и Украину.

Они встретились со спецпредставителем Украины по Ближнему Востоку Максимом Субхом, по словам израильских чиновников.

Субх сказал, что Украина хочет установить «канал диалога» с Израилем по Ближнему Востоку, чтобы обмениваться информацией и разведданными и координировать позиции, – сообщили израильские официальные лица. Поделиться

Он добавил, что это особенно важно из-за растущего военного сотрудничества между Ираном и Россией.

Украина выступает против снятия санкций с Ирана в случае подписания ядерного соглашения, заявив, что это позволит усилить военное сотрудничество Тегерана и Москвы, – подчеркнул Субх. Поделиться

По словам израильских официальных лиц, Субх сказал израильским дипломатам, что Украина ожидает, что Израиль займет гораздо более четкую позицию по поводу российской агрессии и однозначно поддержит Украину, чего Израиль избегает из-за собственных отношений с Россией.

Украина хочет, чтобы Израиль оказал военную помощь прямо или косвенно через третьи стороны и присоединился к международным санкциям против Москвы, включая санкции против отдельных лиц, заявили израильские официальные лица.