Чому Ізраїль не надавав зброю Україні — відповідь експерта

Ізраїль не дав Україні летальної зброї

Дотепер Ізраїль допомагав Україні лише нелетальними засобами, зокрема медичним обладнанням та ізраїльськими радарами. Також Єрусалим передавав Києву важливі розвіддані про Росію.

Проте Ізраїль не надавав летальну зброю нашій державі, адже має дуже вразливу ситуацію, ніж Україна з Росією. Про це розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, додавши, що передання Україні ізраїльської летальної зброї могло спричинити масштабну війну на Близькому Сході.

Ступак зазначив, що країна-агресорка Росія справді має величезну площу території – понад 17 мільйонів квадратних кілометрів, а також 140 мільйонів росіян, які готові "рвати" Україну.

Однак Ізраїль близько 70 років живе у ситуації, коли всі сусіди бажають зла та є ворогами:

Іран клявся стерти Ізраїль з лиця землі; ХАМАС постійно конфліктує; Хезболла завжди втручається у справи. Поширити

Крім того, Ізраїль за площею маленька країна – приблизно як Сумська область України. Найширше місце у державі – як відстань від Києва до Житомира.

Це взагалі ні про що, це 120 кілометрів. Тому я розумію, що "залізний купол" їм просто потрібний та зайвих немає, бо територія Ізраїлю наскрізь прострілюється ракетами, які робляться з водопровідних труб, – пояснив ексспівробітник СБУ. Поширити

За словами Ступака, якби Ізраїль на початку повномасштабної російсько-української війни почав передавати зброю Україні, це порушило б геополітичний баланс й розпочалася війна на Близькому Сході. До прикладу, Росія стала більше допомагати Ірану, зокрема сучасною авіацією.

Тому Ізраїль усіляко намагається балансувати – десь дипломатичним, десь військовим шляхом, десь шляхом підкупу та шантажу. Поширити

Однак якщо публічно не заявляли про допомогу від Ізраїлю, то це не означає, що її зовсім не було. Єрусалим тривалий час передавав Україні розвідувальні дані.

Подекуди інформація, яка отримана "гарячою", вона "смачна" і "жирна", може коштувати декілька десятків мільйонів доларів. І, можливо, ця інформація набагато цікавіша та важливіша, ніж 5 – 6 російських гелікоптерів, які стоять поряд і які можна було б знищити, – зауважив Іван Ступак. Поширити

Україна просить Ізраїль поділитися даними про Іран

7 вересня Київ разом із послом Ізраїлю відвідала заступниця генерального директора Ізраїлю з питань Євро-Азії Сімона Гальперіна, яка відповідає за Росію та Україну.

Вони зустрілися зі спецпредставником України з Близького Сходу Максимом Субхом, за словами ізраїльських чиновників.

Субх сказав, що Україна хоче встановити «канал діалогу» з Ізраїлем щодо питань Близького Сходу, щоб обмінюватися інформацією та розвідданими та координувати позиції, – повідомили ізраїльські офіційні особи. Поширити

Він додав, що це особливо важливо через зростаючу військову співпрацю між Іраном і Росією.

Україна виступає проти зняття санкцій з Ірану в разі підписання ядерної угоди, заявивши, що це дозволить посилити військову співпрацю між Тегераном і Москво, – підкреслив Субх. Поширити

За словами ізраїльських офіційних осіб, Субх сказав ізраїльським дипломатам, що Україна очікує, що Ізраїль займе набагато чіткішу позицію щодо російської агресії та однозначно підтримає Україну, чого Ізраїль уникає через власні відносини з Росією.

Україна хоче, щоб Ізраїль надав військову допомогу прямо чи опосередковано через треті сторони та приєднався до міжнародних санкцій проти Москви, включаючи санкції проти окремих осіб, заявили ізраїльські офіційні особи.