Израильские военные продвинулись в глубь территории Газа более чем на три километра — CNN

Армия Израиля в ходе наземной операции против боевиков палестинской террористической группировки ХАМАС на территории сектора Газа продвинулась в глубь более 3 километров.

Что известно об успехах ЦАХАЛа в военной операции в Газе

По информации издания, израильским военным удалось продвинуться в северной части анклава и установить флаг Израиля на крыше курортного отеля в Газе.

Журналисты издания с помощью геолокации определили, что гостиница расположена в более чем трех километрах от границы Газа с Израилем.

Солдаты 52 батальона 401 бригады размахивают израильским флагом в самом центре Газы, на пляже... Мы не простим и не забудем, и мы не остановимся на победе, - рассказывает один из израильских военных. Поделиться

Видео с израильским военным было снято в нескольких милях к северу от центра города Газа.

Что говорят в Белом доме

По информации издания "Голос Америки" со ссылкой на заявление советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон все равно не одобряет гибель гражданских во время военной операции в Газе, все равно, будь то израильтяне или палестинцы.

Он детализировал, что Вашингтон и Тель-Авив обсуждают сложные вопросы, включая гуманитарную помощь, необходимость различать террористов и невинных мирных жителей, и то, как Израиль планирует проведение военной операции.

Мы откровенно говорим, делимся взглядами, не скрывая их, и будем продолжать это делать, – подчеркнул Салливан. – Мы публично заявляем, что США готовы четко изложить предложения и принципы, включая безусловную ценность невинной человеческой жизни. А потом мы продолжим консультировать Израиль в частном порядке, – отметил Салливан. Поделиться

Он подчеркнул, что переговоры по освобождению взятых террористами ХАМАС в плен заложников продолжаются.

США ежечасно контактируют с Израилем и региональными партнерами, чтобы добиться их увольнения.

Салливан отметил, что США помимо прочего работают над увольнением нескольких сотен американских граждан, желающих покинуть сектор Газа.

Также чиновник анонсировал, что сегодня президент США Джо Байден снова поговорит с премьер-министром Биньямином Нетаньяху для того, чтобы донести ЦАХАЛу необходимость провести разницу между террористами и палестинскими гражданами во время войны.