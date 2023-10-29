Ізраїльські військові просунулись у глиб території Гази на понад три кілометри — CNN

Армія Ізраїля в ході наземної операції проти бойовиків палестинського терористичного угруповання ХАМАС на території сектора Газа просунулась углиб на понад 3 кілометри.

Що відомо про успіхи ЦАХАЛа у військовій операції в Газі

За інформацією видання, ізраїльським військовим вдалось просунутись у північній частині анклаву і встановити прапор Ізраїля на даху курортного готелю в Газі.

Журналісти видання за допомогою геолокації визначили, що готель розташований у більш ніж трьох кілометрах від кордону Гази з Ізраїлем.

Солдати 52 батальйону 401 бригади розмахують ізраїльським прапором у самому центрі Гази, на пляжі... Ми не пробачимо і не забудемо, і ми не зупинимося до перемоги, - розповідає один з ізраїльських військових. Поширити

Відео із ізраїльським військовим було зняте за кілька миль на північ від центру міста Газа.

Що кажуть у Білому домі

За інформацією видання “Голос Америки” із посиланням на заяву радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, Вашингтон однаково не схвалює загибель цивільних під час військової операції у Газі, однаково, чи то ізраїльтяни, чи палестинці.

Він деталізував, що Вашингтон і Тель-Авів обговорюють складні питання, серед яких гуманітарна допомога, необхідність розрізняти терористів і невинних мирних жителів, і те, як Ізраїль планує проведення військової операції.

Ми говоримо відверто, ділимося поглядами, не приховуючи їх, і будемо продовжувати це робити, – підкреслив Салліван. - Ми публічно заявляємо, що США готові чітко викласти пропозиції і принципи, включаючи безумовну цінність невинного людського життя. А потім ми продовжимо консультувати Ізраїль в приватному порядку, - зазначив Салліван. Поширити

Він підкреслив, що переговори щодо звільнення взятих терористами ХАМАС у полон заручників тривають.

США щогодини контактують з Ізраїлем і регіональними партнерами, щоб домогтися їх звільнення.

Салліван зазначив, що США крім іншого працюють над звільненням кількох сотень американських громадян, які хочуть покинути сектор Гази.

Також чиновник анонсував, що сьогодні президент США Джо Байден знову поговорить з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху для того, щоб донести ЦАХАЛу необхідність провести відмінність між терористами і палестинськими громадянами під час війни.