Ізраїльські військові вже спланували терміни тривалості наземної операції у Газі — Bloomberg

Ізраїль наказав своїм військовим увійти на територію сектора Газа в рамках другого етапу операції проти палестинських терористів ХАМАС та продовжує посилювати військові зусилля.

Що відомо про стратегію військової операції армії Ізраїля у Газі

Зазначається, що військове керівництво ЦАХАЛа вирішило діяти більш обережно і повільно через побоювання щодо втручання у конфлікт бойовиків ліванської Хезболли.

Замість масованого наземного вторгнення військові почали діяти повільно, застосовуючи підхід, заснований на втратах, побоюваннях з приводу поширення конфлікту на Хезболлу на півночі та внутрішньополітичному тиску на прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Автори матеріалу посилаються на інформацію від кількох ізраїльських посадовців, за словами яких, військова операція у секторі Газа може тривати від шести тижнів до 6 місяців.

Мета, за словами офіційних осіб, відрізняється від попередніх конфліктів з сектором Гази, коли план полягав у тому, щоб залишити ХАМАС переможеним. Тепер уряд хоче знищити його як організацію і забезпечити, щоб сектор Гази більше не був джерелом антиізраїльського насильства, заявили офіційні особи, які попросили не називати їхні імена, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Чому США та партнери не задоволені планами Ізраїля

Автори зазначають, що реалістичність такого плану залишається до кінця не зрозумілою, через США та союзники здійснюють тиск на Ізраїль.

Вашингтон та Брюссель вимагають від Ієрусалима конкретизувати цілі та бачення того, що буде у Газі після завершення операції.

Амос Ядлін, колишній директор військової розвідки, заявив журналістам на телеконференції, що в цілі Ізраїлю входить вбивство щонайменше 10 тис ополченців ХАМАС із загального числа близько 30 тис, - йдеться у матеріалі. Поширити

У матеріалі також наголошується, що за словами офіційних осіб, служби безпеки створили групу, завданням якої буде переслідування кожного лідера ХАМАС, який брав участь у нападі 7 жовтня.