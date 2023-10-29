Ізраїльські військові вже спланували терміни тривалості наземної операції у Газі — Bloomberg

Ізраїль наказав своїм військовим увійти на територію сектора Газа в рамках другого етапу операції проти палестинських терористів ХАМАС та продовжує посилювати військові зусилля.
Що відомо про стратегію військової операції армії Ізраїля у Газі
Зазначається, що військове керівництво ЦАХАЛа вирішило діяти більш обережно і повільно через побоювання щодо втручання у конфлікт бойовиків ліванської Хезболли.
Автори матеріалу посилаються на інформацію від кількох ізраїльських посадовців, за словами яких, військова операція у секторі Газа може тривати від шести тижнів до 6 місяців.
Чому США та партнери не задоволені планами Ізраїля
Автори зазначають, що реалістичність такого плану залишається до кінця не зрозумілою, через США та союзники здійснюють тиск на Ізраїль.
Вашингтон та Брюссель вимагають від Ієрусалима конкретизувати цілі та бачення того, що буде у Газі після завершення операції.
У матеріалі також наголошується, що за словами офіційних осіб, служби безпеки створили групу, завданням якої буде переслідування кожного лідера ХАМАС, який брав участь у нападі 7 жовтня.
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