Ізраїль може відмовитись від масштабної наземної операції у Газі — NYT

Ізраїльська влада та військове командування вирішили відмовитись від проведення масштабної наземної операції на території сектора Газа против бойовиків палестинського терористичного угруповання ХАМАС на користь кількох обмежених військових операцій.

Що відомо про нові військові плани Ізраїлю стосовно Гази

За інформацією журналістів видання, рішення було узгоджене із представниками адміністрації президента США Джо Байдена.

При цьому видання із посиланням на американських посадовців зазначає, що наразі важко спрогнозувати точні дії Ізраїля, оскільки військові ЦАХАЛа протягом трьох останніх днів збільшили кількість повітряних ударів по об’єктах ХАМАС на території Гази та розширили периметр наземної операції.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що захід ізраїльських військових на територію Гази знаменує собою новий етап військової операції.

Також військові стверджували про просування ізраїльських солдатів в північну частину анклаву.

Автори матеріалу підкреслюють, що наразі ізраїльські військові проводять вузке та менше масштабне проникнення на територію анклаву.

Іншими факторами, які, найімовірніше, також вплинули на військове планування Ізраїлю, американські чиновники називають можливий вплив на переговори про звільнення заручників і той факт, що ізраїльські політичні і військові лідери розділилися в думках про те, як, коли і навіть чи варто здійснювати вторгнення, - зазначають журналісти видання. Поширити

Що відомо військові зусилля Ізраїля у Газі

У Пентагоні припускають, що Ізраїль міг розділити власну військову операцію на кілька етапів.

У рамках такого плану, територією Гази просуваються невеликі розвідувальні підрозділи, які виявляють терористів ХАМАС і проводять розвідку боєм.

Як тільки виявляються слабкі місця, шви і прогалини, вони вводять основні штурмові сили, - пояснює колишній високопоставлений чиновник з питань близькосхідної політики в Пентагоні і офіцер ЦРУ у відставці Мік Малрой. Поширити

За словами генерала армії США Фредеріка Ходжеса, тактика дозволяє скоротити кількість жертв серед військових та цивільних і обмежити руйнування інфраструктури.