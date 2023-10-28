Ізраїльскі військові заявляють про необхідність масштабної операції у Газі

У Генштабі армії Ізраїля заявляють про необхідність проведення масштабної наземної операції на території сектора Газа для перемоги над бойовиками палестинського терористичного угруповання ХАМАС і звільнення заручників.

Ізраїль планує масштабну наземну операцію у Газі

Глава Генштабу армії Ізраїля, генерал-лейтенант Герці Халеві заявив, що для перемоги над терористами ХАМАС і звільнення взятих ними у полон заручників необхідно проведення масштабної наземної операції на території сектора Газа.

Минуло три тижні з початку війни. У цієї війни є етапи, і сьогодні ми перейшли до нового етапу. Наразі наші війська проводять наземні операції в Секторі Газа... які служать досягненню всіх цілей війни: знищенню ХАМАСу, забезпеченню безпеки на кордонах і, насамперед, поверненню всіх заручників на батьківщину, - зазначив Халеві. Поширити

Він наголосив, що цілі Ізраїля потребують проведення широкої наземної операції на території Гази.

Не буває досягнень без ризику, і не буває перемоги без ціни. Для того щоб викрити і знищити ворога, немає іншого шляху, окрім як увійти на його територію великими силами", - заявив він, додавши, що наземні операції "служать усім цілям війни, - підкреслив глава Генштабу армії Ізраїля. Поширити

Чи збираються ізраїльські військові звільняти заручників

Він також запевнив, що звільнення взятих терористами ХАМАС у полон заручників є справою державної важливості.