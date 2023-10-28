Ізраїльскі військові заявляють про необхідність масштабної операції у Газі

У Генштабі армії Ізраїля заявляють про необхідність проведення масштабної наземної операції на території сектора Газа для перемоги над бойовиками палестинського терористичного угруповання ХАМАС і звільнення заручників.
Ізраїль планує масштабну наземну операцію у Газі
Глава Генштабу армії Ізраїля, генерал-лейтенант Герці Халеві заявив, що для перемоги над терористами ХАМАС і звільнення взятих ними у полон заручників необхідно проведення масштабної наземної операції на території сектора Газа.
Він наголосив, що цілі Ізраїля потребують проведення широкої наземної операції на території Гази.
Чи збираються ізраїльські військові звільняти заручників
Він також запевнив, що звільнення взятих терористами ХАМАС у полон заручників є справою державної важливості.
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