Ізраїль заявив про ліквідацію керівника військово-повітряних сил ХАМАСу

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію керівника так званої авіаційної групи ХАМАС Іссам Абу Рукбе під час нічного авіаудару. Також авіаударом знищено військово-морського командира Ратеба Абу Сахібана.

Ізраїль ліквідовує командирів ХАМАСу

Ізраїльські військові кажуть, що Абу Рукбе відповідав за управління дронами, безпілотними літальними апаратами, парапланами, системами виявлення з повітря та протиповітряною обороною терористичної групи.

Стверджується, що він зіграв певну роль у плануванні та здійсненні нападу ХАМАС 7 жовтня.

Він керував терористами, які проникли на південь Ізраїлю на парапланах, а також в атаках безпілотників на спостережні пости Армії оборони Ізраїлю.

IDF says it eliminated the head of Hamas's aerial array, Issam Abu Rukbeh, in an overnight airstrike in the Gaza Strip. According to the IDF, Abu Rukbeh was responsible for Hamas's UAVs, drones, paragliders, and air defenses. pic.twitter.com/hfAizPoasx — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 28, 2023

Пізніше ЦАХАЛ повідомив про ліквідацію ще одного ватажка ХАМАС - Ратеба Абу Сахібана, який був військово-морським командиром.

ЦАХАЛ каже, що Абу Сахібан спланував і керував спробою проникнення ХАМАС через море 24 жовтня, яку завадили ізраїльські ВМС.

Військові опублікували кадри, на яких видно нічний удар.

IDF says it has eliminated the commander of Hamas's naval forces of the Gaza City Brigade, Rateb Abu Sahiban, in an overnight airstrike. pic.twitter.com/1c2yA1xr5i — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 28, 2023

Що відбувається у Газі

Ввечері 27 жовтня Ізраїль розпочав розширену наземну операцію в Газі.

Там повідомляють про масовані бомбардування, збій роботи Інтернету та телефонного зв’язку.

Нагадаємо, що війна спалахнула після атаки ХАМАС 7 жовтня, під час якої близько 2500 терористів увірвалися в Ізраїль із сектора Газа, убивши близько 1400 людей і захопивши понад 230 заручників різного віку.

Переважна більшість загиблих були цивільними, включаючи немовлят, дітей і людей похилого віку.