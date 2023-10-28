Ізраїль заявив про ліквідацію керівника військово-повітряних сил ХАМАСу
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Ізраїль заявив про ліквідацію керівника військово-повітряних сил ХАМАСу

Газа
Джерело:  The Times of Israel

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію керівника так званої авіаційної групи ХАМАС Іссам Абу Рукбе під час нічного авіаудару. Також авіаударом знищено військово-морського командира Ратеба Абу Сахібана. 

Ізраїль ліквідовує командирів ХАМАСу

Ізраїльські військові кажуть, що Абу Рукбе відповідав за управління дронами, безпілотними літальними апаратами, парапланами, системами виявлення з повітря та протиповітряною обороною терористичної групи.

Стверджується, що він зіграв певну роль у плануванні та здійсненні нападу ХАМАС 7 жовтня.

Він керував терористами, які проникли на південь Ізраїлю на парапланах, а також в атаках безпілотників на спостережні пости Армії оборони Ізраїлю.

Пізніше ЦАХАЛ повідомив про ліквідацію ще одного ватажка ХАМАС - Ратеба Абу Сахібана, який був військово-морським командиром.

ЦАХАЛ каже, що Абу Сахібан спланував і керував спробою проникнення ХАМАС через море 24 жовтня, яку завадили ізраїльські ВМС.

Військові опублікували кадри, на яких видно нічний удар.

Що відбувається у Газі

Ввечері 27 жовтня Ізраїль розпочав розширену наземну операцію в Газі.

Там повідомляють про масовані бомбардування, збій роботи Інтернету та телефонного зв’язку.

Нагадаємо, що війна спалахнула після атаки ХАМАС 7 жовтня, під час якої близько 2500 терористів увірвалися в Ізраїль із сектора Газа, убивши близько 1400 людей і захопивши понад 230 заручників різного віку.

Переважна більшість загиблих були цивільними, включаючи немовлят, дітей і людей похилого віку.

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