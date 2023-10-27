Ізраїль розпочав наземну операцію у Газі після відмови ХАМАС звільнити заручників — Axios

Ізраїльські військові та керівництво країни прийняли рішення щодо початку наземної операції на території сектора Газа через відмову терористів палестинського угруповання ХАМАС звільнити взятих у полон заручників.

Що відомо про початок Ізраїлем наземної операції у Газі

За інформацією видання із посилання на ізраїльських чиновників, рішення щодо розширення військової операції на території сектора Газа проти палестинських терористів ХАМАС було прийняте ввечері четверга, 26 жовтня.

Зазначається, що це сталось після того, як переговори щодо звільнення заручників зайшли у глухий кут.

За останні кілька годин ми значно збільшили кількість авіаударів по Газі. На додаток до наступальної діяльності, яку ми проводили в останні дні, наші сухопутні сили розширюють свої операції сьогодні ввечері. ЦАХАЛ діє у всіх вимірах, щоб досягти цілей війни, - зазначив речник штабу армії Ізраїля Даніель Хагарі. Поширити

Він наголосив, що Ізраїль продовжить завдати ударів по території Гази і закликає місцевих жителів рухатись коридорами евакуації на південь.

Зазначається, що ізраїльські військові наразі вже увійшли у північну частину Сектора Газа.

Місцеві жителі повідомляють про рух військової техніки армії Ізраїля.

Що відомо про позицію США

За інформацією The Washington Post, у Білому домі закликають Ізраїль відмовитись від наземної операції на території Гази і зосередитись на завданні точкових ударів по об’єктах терористичного угруповання ХАМАС.

Журналісти видання зазначають, що у Білому домі сильно стурбованій ймовірними наслідками вторгнення ізраїльських військових на територію Гази.

Більш того, представники адміністрації президента США Джо Байдена дуже сумніваються, що проведення наземної операції ізраїльськими військовими дозволить знищити ХАМАС.

Це також може зірвати переговори про звільнення майже 200 заручників, які перебувають у полоні ХАМАС на території Гази.

Публічно Байден і його оточення заявили про підтримку наземного наступу, якщо Ізраїль прийде до висновку, що це найкращий крок, додавши при цьому, що вони "ставлять важкі питання" з приводу цієї ідеї.

Однак речник Ради нацбезпеки США при Білому домі Джон Кірбі зазначив, що США продовжать надавати військову підтримку Ізраїлю, включаючи передачу боєприпасів.

За його словами, Вашингтон підтримує тимчасове припинення вогню в секторі Газа, якщо це необхідно для звільнення заручників.

Кірбі також сказав, що США попросили Ізраїль розповісти, які цілі війни проти ХАМАС, включаючи стратегію після виведення військ.