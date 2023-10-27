Саудівська Аравія заявила про катастрофу на Близькому Сході у разі операції Ізраїля у Газі

Владні особи Саудівської Аравії останніми днями рішуче застерігали Ізраїль та США від проведення наземної військової операції на території сектора Газа проти бойовиків палестинського терористичного угруповання ХАМАС, яка може стати катастрофою для Близького Сходу.

Що відомо про позицію Саудівської Аравії стосовно конфлікту в Ізраїлі

За інформацією журналістів видання, дипломати Саудівської Аравії багато разів звертались до американських чиновників із закликом не дозволити Ізраїлю проведення наземної операції на території Гази.

За словами одного з представників Білого дому, Саудівська Аравія вочевидь прагне не допустити наземної операції ізраїльських військових на території Гази.

Саудівські чиновники також передали попередження про наземну операцію американським законодавцям.

Сенатор Річард Блюменталь, демократ від штату Коннектикут і член Комітету зі збройних сил, був одним із 10 сенаторів, які минулими вихідними зустрічалися зі спадкоємним принцом Мухаммедом бін Салманом, фактичним правителем королівства, у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Саудівське керівництво висловило надію, що наземної операції вдасться уникнути з міркувань стабільності, а також у зв'язку із загибеллю людей", а саудівські офіційні особи попередили, що вона буде "вкрай шкідливою, - заявляє Блюменталь. Поширити

Що відомо про переговори щодо звільнення заручників

За інформацією журналістів BBC, переговори із терористами ХАМАС щодо звільнення взятих у полон заручників прискорюються.

Видання посилається на повідомлення свого джерела, яке стверджує, що негласні переговори між ХАМАС та Ізраїлем, посередником у яких виступає Катар, "пішли швидше".

Під час цих переговорів однією з тем було можливе припинення обстрілів.

Публічно Ізраїль відкидає заклики припинити вогонь та обіцяє знищити ХАМАС, пише ВВС.

Водночас США сформулювали "тоншу" позицію та заявили, що вони не підтримають припинення вогню, яке дало б ХАМАС можливість перегрупуватися.