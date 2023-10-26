Ізраїль озвучив жорстке попередження ХАМАС на тлі переговорів з терористами

Ізраїльська влада офіційно заявила, що не розблокує постачання пального в Сектор Гази, навіть якщо терористи звільнять абсолютно всіх заручників.
ХАМАС не зможе отримати пальне від Ізраїлю
Про це повідомив радник прем'єр-міністра Ізраїлю Марк Регев.
За його словами, Тель-Авів ухвалив таке рішення, оскільки не хоче, щоб цим пальним скористалися бойовики ХАМАС, а не мирне населення Палестини.
Ізраїль заявив, що не змінить своє рішення навіть після звільнення усіх заручників
Журналісти також поцікавилися у Марка Регева, чи Тель-Авів дасть дозвіл на ввезення пального в Газу, якщо будуть звільнені всі заручники.
За словами посадовця, навіть такий крок ХАМАС не зможе похитнути позицію Ізраїлю з цього приводу.
Він також звернув увагу на те, що частину пального дозволили ввезти через пропускний пункт “Рафах”, однак терористи відібрали велику його частину, погрожуючи зброєю.
Згідно з даними ООН, протягом останнього тижня до Гази пальне не надходило у складі гуманітарних конвоїв, які їхали через КПП «Рафах».
Гуманітарні організації звертають увагу на те, що пальне вкрай важливе для опріснення води, а також роботи апаратів для підтримки життя людей у лікарнях.
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