Ізраїль озвучив жорстке попередження ХАМАС на тлі переговорів з терористами

Ізраїльська влада офіційно заявила, що не розблокує постачання пального в Сектор Гази, навіть якщо терористи звільнять абсолютно всіх заручників.

ХАМАС не зможе отримати пальне від Ізраїлю

Про це повідомив радник прем'єр-міністра Ізраїлю Марк Регев.

За його словами, Тель-Авів ухвалив таке рішення, оскільки не хоче, щоб цим пальним скористалися бойовики ХАМАС, а не мирне населення Палестини.

Станом на сьогодні ми не зацікавлені у тому, щоб більше пального надходило для військових потреб ХАМАС… Ми дозволили провозити медикаменти, воду, продукти харчування, але не дозволимо нічого іншого, – пояснив чиновник. Поширити

Ізраїль заявив, що не змінить своє рішення навіть після звільнення усіх заручників

Журналісти також поцікавилися у Марка Регева, чи Тель-Авів дасть дозвіл на ввезення пального в Газу, якщо будуть звільнені всі заручники.

За словами посадовця, навіть такий крок ХАМАС не зможе похитнути позицію Ізраїлю з цього приводу.

Рішення уряду полягає в тому, щоб пальне не потрапило у Газу, тому що його викраде ХАМАС і використає для ракет, які запускаються по Ізраїлю, вбиваючи наших людей, – додав радник прем’єра. Поширити

Він також звернув увагу на те, що частину пального дозволили ввезти через пропускний пункт “Рафах”, однак терористи відібрали велику його частину, погрожуючи зброєю.

Згідно з даними ООН, протягом останнього тижня до Гази пальне не надходило у складі гуманітарних конвоїв, які їхали через КПП «Рафах».

Гуманітарні організації звертають увагу на те, що пальне вкрай важливе для опріснення води, а також роботи апаратів для підтримки життя людей у лікарнях.