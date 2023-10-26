Израиль озвучил жесткое предупреждение ХАМАС на фоне переговоров с террористами

Израильские власти официально заявили, что не разблокируют поставки топлива в Сектор Газа, даже если террористы освободят абсолютно всех заложников.

ХАМАС не сможет получить топливо от Израиля

Об этом сообщил советник премьер-министра Израиля Марк Регев.

По его словам, Тель-Авив принял такое решение, поскольку не хочет, чтобы этим горючим воспользовались боевики ХАМАС, а не мирное население Палестины.

По состоянию на сегодняшний день мы не заинтересованы в том, чтобы больше топлива поступало для военных нужд ХАМАС… Мы разрешили провозить медикаменты, воду, продукты питания, но не позволим ничего другого, – объяснил чиновник. Поделиться

Израиль заявил, что не изменит свое решение даже после освобождения всех заложников

Журналисты также поинтересовались у Марка Регева, даст ли Тель-Авив разрешение на ввоз горючего в Газу, если будут освобождены все заложники.

По словам чиновника, даже такой шаг ХАМАС не сможет изменить позицию Израиля по этому поводу.

Решение правительства состоит в том, чтобы горючее не попало в Газу, потому что его похитит ХАМАС и использует для ракет, запускаемых по Израилю, убивая наших людей, – добавил советник премьера. Поделиться

Он также обратил внимание на то, что часть горючего разрешили ввезти через пропускной пункт “Рафах”, однако террористы отобрали большую его часть, угрожая оружием.

Согласно данным ООН, в течение последней недели в Газу топливо не поступало в составе гуманитарных конвоев, которые ехали через КПП “Рафах”.

Гуманитарные организации обращают внимание на то, что горючее крайне важно для опреснения воды, а также работы аппаратов для поддержания жизни людей в больницах.