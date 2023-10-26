Израиль озвучил жесткое предупреждение ХАМАС на фоне переговоров с террористами

Израильские власти официально заявили, что не разблокируют поставки топлива в Сектор Газа, даже если террористы освободят абсолютно всех заложников.
ХАМАС не сможет получить топливо от Израиля
Об этом сообщил советник премьер-министра Израиля Марк Регев.
По его словам, Тель-Авив принял такое решение, поскольку не хочет, чтобы этим горючим воспользовались боевики ХАМАС, а не мирное население Палестины.
Израиль заявил, что не изменит свое решение даже после освобождения всех заложников
Журналисты также поинтересовались у Марка Регева, даст ли Тель-Авив разрешение на ввоз горючего в Газу, если будут освобождены все заложники.
По словам чиновника, даже такой шаг ХАМАС не сможет изменить позицию Израиля по этому поводу.
Он также обратил внимание на то, что часть горючего разрешили ввезти через пропускной пункт “Рафах”, однако террористы отобрали большую его часть, угрожая оружием.
Согласно данным ООН, в течение последней недели в Газу топливо не поступало в составе гуманитарных конвоев, которые ехали через КПП “Рафах”.
Гуманитарные организации обращают внимание на то, что горючее крайне важно для опреснения воды, а также работы аппаратов для поддержания жизни людей в больницах.
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