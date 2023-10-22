Какова была настоящая цель атаки ХАМАС на Израиль — мнение премьера Италии

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони заявила в субботу, что международное сообщество должно избегать эскалации войны между Израилем и ХАМАС на Ближнем Востоке и рассказала, какой на самом деле была цель нападения исламистских боевиков 7 октября.

Какова была настоящая цель атаки ХАМАС на Израиль

Глава итальянского правительства предостерегла, что конфликт на Ближнем Востоке может перерасти в гораздо более широкий и стать "столкновением цивилизаций".

Хотя наши исходные точки далеки, наши интересы полностью совпадают: чтобы происходящее в Газе не стало гораздо более широким конфликтом, религиозной войной, столкновением цивилизаций, – сказала Мэлони, говоря на итальянском языке. Поделиться

У меня создалось впечатление, что это была настоящая цель атаки ХАМАС – не защита прав палестинского народа, а атака, которая создала бы непреодолимую пропасть между палестинцами и израильтянами. То есть мишенью все мы, и мы не можем попасть в эту ловушку, что было бы очень бессмысленно, – добавила она. Мелони встретилась с президентом Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом в Каире перед поездкой в Тель-Авив для встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Поделиться

Мелони и Аббас обсудили необходимость упорно работать над деэскалацией войны Израиля и ХАМАС и над решением на основе двух государств.

Я надеюсь, что есть ответственность со стороны всего международного сообщества, и мне кажется, что она есть, чтобы ускорить этот процесс и обеспечить структурное разрешение конфликта, – сказала Мэлони. Поделиться

Она подчеркнула, что решение на основе принципа двух государств должно иметь четкие временные рамки.

Идея двух государств предлагает разрешение израильско-палестинского конфликта, предполагая создание независимого государства Палестина наряду с государством Израиль.

Атака ХАМАС на Израиль

Ночью 9 октября авиация Израиля начала ракетные удары по сектору Газа, поскольку цель полностью "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС".

Что важно понимать, ЦАХАЛ активно атакует не только здания командиров, но и дома абсолютно всех террористов.

Жители Сектора Газа говорят, что израильская армия больше не действует по упреждающему протоколу "Акеш ба гаг" ("Стук по крыше"), а сразу уничтожает дома один за другим.

Днем 9 октября солдаты ЦАХАЛ официально заявили, что они смогли восстановить контроль над всеми населенными пунктами на границе с Газой.

Однако есть информация о том, что на территории все еще находятся боевики ХАМАС - их пытаются найти и ликвидировать.

Впоследствии стало известно, что Израиль объявил тотальную блокаду Сектора Газа.

Министр обороны Израиля Йоав Галант приказал оставить этот регион без электричества, еды и топлива.