Какова была настоящая цель атаки ХАМАС на Израиль — мнение премьера Италии

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони заявила в субботу, что международное сообщество должно избегать эскалации войны между Израилем и ХАМАС на Ближнем Востоке и рассказала, какой на самом деле была цель нападения исламистских боевиков 7 октября.
Какова была настоящая цель атаки ХАМАС на Израиль
Глава итальянского правительства предостерегла, что конфликт на Ближнем Востоке может перерасти в гораздо более широкий и стать "столкновением цивилизаций".
Мелони и Аббас обсудили необходимость упорно работать над деэскалацией войны Израиля и ХАМАС и над решением на основе двух государств.
Она подчеркнула, что решение на основе принципа двух государств должно иметь четкие временные рамки.
Идея двух государств предлагает разрешение израильско-палестинского конфликта, предполагая создание независимого государства Палестина наряду с государством Израиль.
Атака ХАМАС на Израиль
Ночью 9 октября авиация Израиля начала ракетные удары по сектору Газа, поскольку цель полностью "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС".
Что важно понимать, ЦАХАЛ активно атакует не только здания командиров, но и дома абсолютно всех террористов.
Жители Сектора Газа говорят, что израильская армия больше не действует по упреждающему протоколу "Акеш ба гаг" ("Стук по крыше"), а сразу уничтожает дома один за другим.
Днем 9 октября солдаты ЦАХАЛ официально заявили, что они смогли восстановить контроль над всеми населенными пунктами на границе с Газой.
Однако есть информация о том, что на территории все еще находятся боевики ХАМАС - их пытаются найти и ликвидировать.
Впоследствии стало известно, что Израиль объявил тотальную блокаду Сектора Газа.
Министр обороны Израиля Йоав Галант приказал оставить этот регион без электричества, еды и топлива.
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