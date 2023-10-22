Якою була справжня мета атаки ХАМАС на Ізраїль — думка прем'єрки Італії
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Якою була справжня мета атаки ХАМАС на Ізраїль — думка прем'єрки Італії

Ізраїль
Джерело:  Reuters

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила в суботу, що міжнародне співтовариство повинно уникати ескалації війни між Ізраїлем і ХАМАС на Близькому Сході та розповіла, якою насправді була мета нападу ісламістських бойовиків 7 жовтня.

Якою була справжня мета атаки ХАМАС на Ізраїль

Глава італійського уряду застерегла, що конфлікт на Близькому Сході може перерости у набагато ширший та стати "зіткненням цивілізацій".

Хоча наші вихідні точки далекі, наші інтереси повністю збігаються: щоб те, що відбувається в Газі, не стало набагато ширшим конфліктом, релігійною війною, зіткненням цивілізацій, – сказала Мелоні, говорячи італійською мовою.

У мене склалося враження, що це була справжня мета атаки ХАМАС – не захист прав палестинського народу, а атака, яка створила б непереборну прірву між палестинцями та ізраїльтянами. Тобто мішенню є всі ми, і ми не можемо потрапити в цю пастку, що було б дуже безглуздо, – додала вона.Мелоні зустрілася з президентом Палестинської національної адміністрації Махмудом Аббасом у Каїрі перед поїздкою до Тель-Авіва для зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Мелоні та Аббас обговорили необхідність наполегливо працювати над деескалацією війни Ізраїлю та ХАМАС і над рішенням на основі двох держав.

Я сподіваюся, що є відповідальність з боку всього міжнародного співтовариства, і мені здається, що вона є, щоб прискорити цей процес і забезпечити структурне вирішення конфлікту, – сказала Мелоні.

Вона підкреслила, що рішення на основі принципу двох держав має мати чіткі часові рамки.

Ідея двох держав пропонує розв’язання ізраїльсько-палестинського конфлікту, передбачаючи створення незалежної держави Палестина поряд із державою Ізраїль.

Атака ХАМАС на Ізраїль

Вночі 9 жовтня авіація Ізраїлю розпочала ракетні удари по сектору Газа, оскільки має на меті повністю "знищити можливості терористичної групи ХАМАС".

Що важливо розуміти, ЦАХАЛ активно атакує не лише будинки командирів, а будинки абсолютно усіх терористів.

Жителі Сектора Газа кажуть, що ізраїльська армія більше не діє за попереджувальним протоколом "Акеш ба гаг" ("Стук по даху"), а одразу знищує будинки один за одним.

Вдень 9 жовтня солдати ЦАХАЛ офіційно заявили про те, що вони змогли відновити контроль над усіма населеними пунктами на кордоні з Газою.

Однак є інформація про те, що на території все ще перебувають бойовики ХАМАС - їх наразі намагаються знайти та ліквідувати.

Згодом також стало відомо, що Ізраїль оголосив тотальну блокаду Сектора Газа.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант наказав залишити цей регіон без електрики, їжі та палива.

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