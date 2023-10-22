Якою була справжня мета атаки ХАМАС на Ізраїль — думка прем'єрки Італії

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила в суботу, що міжнародне співтовариство повинно уникати ескалації війни між Ізраїлем і ХАМАС на Близькому Сході та розповіла, якою насправді була мета нападу ісламістських бойовиків 7 жовтня.
Якою була справжня мета атаки ХАМАС на Ізраїль
Глава італійського уряду застерегла, що конфлікт на Близькому Сході може перерости у набагато ширший та стати "зіткненням цивілізацій".
Мелоні та Аббас обговорили необхідність наполегливо працювати над деескалацією війни Ізраїлю та ХАМАС і над рішенням на основі двох держав.
Вона підкреслила, що рішення на основі принципу двох держав має мати чіткі часові рамки.
Ідея двох держав пропонує розв’язання ізраїльсько-палестинського конфлікту, передбачаючи створення незалежної держави Палестина поряд із державою Ізраїль.
Атака ХАМАС на Ізраїль
Вночі 9 жовтня авіація Ізраїлю розпочала ракетні удари по сектору Газа, оскільки має на меті повністю "знищити можливості терористичної групи ХАМАС".
Що важливо розуміти, ЦАХАЛ активно атакує не лише будинки командирів, а будинки абсолютно усіх терористів.
Жителі Сектора Газа кажуть, що ізраїльська армія більше не діє за попереджувальним протоколом "Акеш ба гаг" ("Стук по даху"), а одразу знищує будинки один за одним.
Вдень 9 жовтня солдати ЦАХАЛ офіційно заявили про те, що вони змогли відновити контроль над усіма населеними пунктами на кордоні з Газою.
Однак є інформація про те, що на території все ще перебувають бойовики ХАМАС - їх наразі намагаються знайти та ліквідувати.
Згодом також стало відомо, що Ізраїль оголосив тотальну блокаду Сектора Газа.
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант наказав залишити цей регіон без електрики, їжі та палива.
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