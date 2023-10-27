Військові Ізраїля заявили про розширення наземної операції у Газі

Ізраїльські військові заявляють про розширення запланованої наземної операції на території сектора Газа проти бойовиків палестинського угруповання ХАМАС.

Що відомо про військову операцію Ізраїля у Газі

Зазначається, що речник ЦАХАЛа Даніель Хагарі повідомив про збільшення інтенсивності атак по території сектора Газа.

Він підкреслив, що після кількох днів наступальної активності ізраїльські військові прийняли рішення щодо розширення операції.

Військово-повітряні сили дуже активно атакують підземні цілі та терористичні інфраструктури. Після наступальної діяльності, яку ми провели в останні кілька днів, сьогодні ввечері наземні сили розширюють свою активність, - зазначає Хагарі. Поширити

Він уточнив, що Ізраїль продовжить атакувати місто Газа і його околиці і продовжить закликати жителів міста Газа і його околиць рухатися на південь.

Крім цього Хагарі повідомив, що на даний момент в цілому 310 солдатів ЦАХАЛу вбито, а 229 осіб знаходяться в заручниках у бойовиків.

CNN пише, що на тлі заяви Хагарі армія Ізраїлю почала завдавати ударів по Газі.

Багато жителів Гази розповіли журналістам, що авіаудари в п'ятницю ввечері були найінтенсивнішими з початку бойових дій.

Що відбувається на території Гази

За інформацією видання Sky News, на території Гази перестав працювати Інтернет.

У деяких районах автономії заявляють про дуже погане з’єднання.

Інтернет-обсерваторії Netblocks повідомила, що оперативні мережеві дані свідчать про погіршення якості зв'язку в регіоні.