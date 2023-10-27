Военные Израиля заявили о расширении наземной операции в Газе

Израильские военные заявляют о расширении планируемой наземной операции на территории сектора Газа против боевиков палестинской группировки ХАМАС.

Что известно о военной операции Израиля в Газе

Отмечается, что представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари сообщил об увеличении интенсивности атак по территории сектора Газа.

Он подчеркнул, что после нескольких дней наступательной активности израильские военные приняли решение о расширении операции.

Военно-воздушные силы активно атакуют подземные цели и террористические инфраструктуры. После наступательной деятельности, которую мы провели в последние несколько дней, сегодня вечером наземные силы расширяют свою активность, отмечает Хагари. Поделиться

Он уточнил, что Израиль продолжит атаковать город Газа и его окрестности и продолжит призывать жителей города Газа и его окрестностей двигаться к югу.

Кроме этого Хагари сообщил, что на данный момент в общей сложности 310 солдат ЦАХАЛа убиты, а 229 человек находятся в заложниках у боевиков.

CNN пишет, что на фоне заявления Хагари армия Израиля начала наносить удары по Газе.

Многие жители Газы рассказали журналистам, что авиаудары в пятницу вечером были наиболее интенсивными с начала боевых действий.

Что происходит на территории Газы

По информации издания Sky News, на территории Газы перестал работать Интернет.

В некоторых районах автономии заявляют об очень плохом соединении.

Интернет-обсерватория Netblocks сообщила, что оперативные сетевые данные свидетельствуют об ухудшении качества связи в регионе.