Израиль требует от РФ немедленно выслать должностных лиц ХАМАСа

Израиль считает приглашение делегации ХАМАС в Москву "недостойным шагом" и требует от РФ немедленно выслать их.

Израиль официально назвал действия России актом поддержки терроризма

Израильская общественность разочарована поведением России. Чиновник отметил, что Израиль рассматривает приглашение высокопоставленных чиновников в Москву как недостойный шаг, поддерживающий терроризм и узаконивающий зверства террористов ХАМАСа.

Руки чиновников ХАМАСа запятнаны кровью более 1400 израильтян, которые были убиты, убиты, казнены и сожжены, – пояснил представитель ведомства. Поделиться

Он назвал ХАМАС террористической организацией, которая хуже ИГИЛ. Они ответственны за похищение более 220 израильтян, включая младенцев, детей, женщин и престарелых.

Лиор Хайат заявил, что Израиль осуждает приглашение высших должностных лиц ХАМАС в Москву, которое является актом поддержки терроризма и узаконивает зверства представителей ХАМАСа. Он призвал изгнать террористов организации из РФ.

Hamas is a terror organization that is worse than ISIS.

The hands of senior Hamas officials are stained with the blood of over 1400 Israelis who were slaughtered, murdered, executed and burned. They are responsible for the kidnapping of over 220 Israelis, including babies,… pic.twitter.com/Nye9Ay5CGe — Lior Haiat 🇮🇱 (@LiorHaiat) October 26, 2023

ХАМАС в Москве

26 октября официально стало известно, что в Москву прибыл член политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзук с делегацией. Кроме того, с ними прилетел заместитель иранского МИД Али Багери Кани.

Следует отметить, что эту информацию уже подтвердила скандальная российская дипломат Мария Захарова.

По словам представительницы МИД РФ, замминистра иностранных дел Ирана Али Багери Кани встретился в Москве в четверг с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным.

Приспешница Путина также добавила, что в российской столице находятся представители ХАМАС.

Что важно понимать, это первый подобный визит с начала войны в Газе.