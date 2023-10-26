Ізраїль вимагає від РФ негайно вислати посадовців ХАМАСу

Ізраїль вважає запрошення делегації ХАМАСу до Москви "негідним кроком" і вимагає від РФ негайно вислати їх.

Ізраїль офіційно назвав дії Росії актом підтримки тероризму

Ізраїльська громадськість розчарована поведінкою Росії. Посадовець зазначив, що Ізраїль розглядає запрошення високопоставлених чиновників до Москви як негідний крок, який підтримує тероризм і узаконює звірства терористів ХАМАСу.

Руки високопосадовців ХАМАСу заплямовані кров’ю понад 1400 ізраїльтян, які були вбиті, убиті, страчені та спалені, – пояснив представник відомства. Поширити

Він назвав ХАМАС терористичною організацією, яка гірша за ІДІЛ. Вони відповідальні за викрадення понад 220 ізраїльтян, включно з немовлятами, дітьми, жінками та людьми похилого віку.

Ліор Хаят заявив, що Ізраїль засуджує запрошення вищих посадових осіб ХАМАС до Москви, яке є актом підтримки тероризму та узаконює звірства представників ХАМАСу. Він закликав вигнати терористів організації з РФ.

Hamas is a terror organization that is worse than ISIS.

The hands of senior Hamas officials are stained with the blood of over 1400 Israelis who were slaughtered, murdered, executed and burned. They are responsible for the kidnapping of over 220 Israelis, including babies,… pic.twitter.com/Nye9Ay5CGe — Lior Haiat 🇮🇱 (@LiorHaiat) October 26, 2023

ХАМАС у Москві

26 жовтня офіційно стало відомо, що до Москви прибув член політбюро палестинського руху ХАМАС Абу Марзук із делегацією. Окрім того, з ними прилетів заступник іранського МЗС Алі Багері Кані.

Варто зазначити, що цю інформацію уже підтвердила скандальна російська дипломатка Марія Захарова.

За словами представниці МЗС РФ, заступник міністра закордонних справ Ірану Алі Багері Кані зустрівся у Москві в четвер із заступником глави МЗС РФ Михайлом Галузіним.

Поплічниця Путіна також додала, що в російській столиці перебувають представники ХАМАС.

Що важливо розуміти, це перший подібний візит від початку війни в Газі.