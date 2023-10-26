Терористи ХАМАС раптово прибули до Росії: що відбувається

26 жовтня офіційно стало відомо, що до Москви прибув член політбюро палестинського руху ХАМАС Абу Марзук із делегацією. Окрім того, з ними прилетів заступник іранського МЗС Алі Багері Кані.

Терористи ХАМАС уже в Росії

Варто зазначити, що цю інформацію уже підтвердила скандальна російська дипломатка Марія Захарова.

За словами представниці МЗС РФ, заступник міністра закордонних справ Ірану Алі Багері Кані зустрівся у Москві в четвер із заступником глави МЗС РФ Михайлом Галузіним.

Поплічниця Путіна також додала, що в російській столиці перебувають представники ХАМАС.

Що важливо розуміти, це перший подібний візит від початку війни в Газі.

Що у Кремлі говорять про палестинсько-ізраїльську війну

Російський диктатор Володимир Путін нещодавно цинічно заявив про важливість проведення перемовин між Ізраїлем та ХАМАС, результатом яких, як він вважає, повинно бути створення незалежної Палестини зі столицею у Східному Єрусалимі.

Їхньою (переговорів) метою має стати реалізація оонівської формули "двох держав", що передбачає створення незалежної палестинської держави зі столицею у Східному Єрусалимі, яка співіснує у мирі та безпеці з Ізраїлем, - сказав очільник Кремля. Поширити

Палестинські терористи зраділи такій позиції президента РФ. Вони також додали, що вітають "невтомні зусилля Росії, спрямовані на припинення агресії Ізраїлю" проти бойовиків.

Американський лідер Джо Байден жорстко розкритикував дії ХАМАСу і Путіна у своїй промові, звернувши увагу на те, що атака на Ізраїль і вторгнення в Україну дуже схожі між собою.

Офіційна Москва обурилася після порівняння російського диктатора з ХАМАС.

За словами глави держави Володимира Зеленського, тактика ХАМАС в Ізраїлі така ж, як і тактика Росії, яку та використовує проти України.