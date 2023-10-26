Террористы ХАМАС внезапно прибыли в Россию: что происходит

26 октября официально стало известно, что в Москву прибыл член политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзук с делегацией. Кроме того, с ними прилетел заместитель иранского МИД Али Багери Кани.

Террористы ХАМАС уже в России

Следует отметить, что эту информацию уже подтвердила скандальная российская дипломат Мария Захарова.

По словам представительницы МИД РФ, замминистра иностранных дел Ирана Али Багери Кани встретился в Москве в четверг с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным.

Приспешница Путина также добавила, что в российской столице находятся представители ХАМАС.

Что важно понимать, это первый подобный визит с начала войны в Газе.

Что в Кремле говорят о палестино-израильской войне

Российский диктатор Владимир Путин недавно цинично заявил о важности проведения переговоров между Израилем и ХАМАС, результатом которых, по его мнению, должно быть создание независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.

Их (переговоров - ред.) целью должна стать реализация ооновской формулы "двух государств", предусматривающая создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующим в мире и безопасности с Израилем, - сказал глава Кремля. Поделиться

Палестинские террористы обрадовались такой позиции президента РФ. Они также добавили, что приветствуют "неутомимые усилия России, направленные на прекращение агрессии Израиля" против боевиков.

Американский лидер Джо Байден подверг жесткой критике действия ХАМАС и Путина в своей речи, обратив внимание на то, что атака на Израиль и вторжение в Украину очень похожи между собой.

Официальная Москва возмутилась после сравнения российского диктатора с ХАМАС.

По словам главы государства Владимира Зеленского, тактика ХАМАС в Израиле такая же, как и тактика России, которую она использует против Украины.