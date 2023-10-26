Террористы ХАМАС внезапно прибыли в Россию: что происходит
Категория
Политика
Дата публикации

Террористы ХАМАС внезапно прибыли в Россию: что происходит

Абу Марзук
Читати українською
Источник:  online.ua

26 октября официально стало известно, что в Москву прибыл член политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзук с делегацией. Кроме того, с ними прилетел заместитель иранского МИД Али Багери Кани.

Террористы ХАМАС уже в России

Следует отметить, что эту информацию уже подтвердила скандальная российская дипломат Мария Захарова.

По словам представительницы МИД РФ, замминистра иностранных дел Ирана Али Багери Кани встретился в Москве в четверг с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным.

Приспешница Путина также добавила, что в российской столице находятся представители ХАМАС.

Что важно понимать, это первый подобный визит с начала войны в Газе.

Что в Кремле говорят о палестино-израильской войне

Российский диктатор Владимир Путин недавно цинично заявил о важности проведения переговоров между Израилем и ХАМАС, результатом которых, по его мнению, должно быть создание независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.

Их (переговоров - ред.) целью должна стать реализация ооновской формулы "двух государств", предусматривающая создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующим в мире и безопасности с Израилем, - сказал глава Кремля.

Палестинские террористы обрадовались такой позиции президента РФ. Они также добавили, что приветствуют "неутомимые усилия России, направленные на прекращение агрессии Израиля" против боевиков.

Американский лидер Джо Байден подверг жесткой критике действия ХАМАС и Путина в своей речи, обратив внимание на то, что атака на Израиль и вторжение в Украину очень похожи между собой.

Официальная Москва возмутилась после сравнения российского диктатора с ХАМАС.

По словам главы государства Владимира Зеленского, тактика ХАМАС в Израиле такая же, как и тактика России, которую она использует против Украины.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Politico узнало о конфликте в Евросоюзе из-за Израиля
Урсула фон дер Ляен
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Израиль озвучил жесткое предупреждение ХАМАС на фоне переговоров с террористами
флаг Израиля
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Атака ХАМАС на Израиль планировалась в туннелях с телефонными линиями под Газой — CNN
ХАМАС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.