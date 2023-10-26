Ізраїль ліквідував заступника голови розвідуправління ХАМАС — відео

Шаді Баруд разом лідером угрупування з Ях'я Сінваром відповідав за планування масового нападу на Ізраїль 7 жовтня.

ЦАХАЛ ліквідував заступника голови розвідувального управління ХАМАСу Шаді Баруду

Повідомляється, що винищувачі ЦАХАЛу на основі точних розвідувальних даних завдали удару по Баруду.

Зазначається, що на своїй попередній посаді керівника Центру управління вогнем в оперативному відділі ХАМАСу, Баруд планував терористичні атаки 7 жовтня разом з Ях'я Сінваром.

Раніше Баруд служив командиром батальйону ХАМАСу в Хан-Юнісі і відповідав за планування численних терористичних атак проти ізраїльського цивільного населення.

Після цього чоловік обіймав кілька посад у військовій розвідці терористів і відповідав за інформаційну безпеку. До сьогоднішнього дня він відповідав за зв'язки з розвідкою ХАМАС.

Ізраїль запросив у США військову допомогу на 10 млрд дол

За даними трьох поінформованих посадовців, з якими спілкувалося The New York Times, пакет допомоги наразі формується Конгресом в координації з Білим домом. Він також включатиме кошти для України, Тайваню та для покращення правоохоронних заходів на американо-мексиканському кордоні.

Лідер більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив під час візиту до Тель-Авіва 15 жовтня, що американські законодавці обговорювали надання Ізраїлю запасних боєприпасів для системи протиракетної оборони "Залізний купол", високоточних бомб, комплектів JDAM для перетворення стандартних бомб у високоточні снаряди та 155-міліметрових боєприпасів.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що США здатні одночасно надавати підтримку як Україні, так і Ізраїлю, підтримуючи при цьому міжнародний рівень обороноздатності.