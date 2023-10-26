Израиль ликвидировал заместителя главы разведуправления ХАМАС — видео

Шади Баруд вместе с лидером группировки с Яхья Синваром отвечал за планирование массового нападения на Израиль 7 октября.

ЦАХАЛ ликвидировал заместителя председателя разведывательного управления ХАМАС Шади Баруду

Сообщается, что истребители ЦАХАЛа на основе точных разведывательных данных нанесли удар по Баруду.

Отмечается, что на своем предыдущем посту руководителя Центра управления огнем в оперативном отделе ХАМАСа, Баруд планировал террористические атаки 7 октября вместе с Яхья Синваром.

Ранее Баруд служил командиром батальона ХАМАС в Хан-Юнисе и отвечал за планирование многочисленных террористических атак против израильского гражданского населения.

После этого мужчина занимал несколько должностей в военной разведке террористов и отвечал за информационную безопасность. До сегодняшнего дня он отвечал за связи с разведкой ХАМАС.

Израиль пригласил в США военную помощь на 10 млрд долл.

По данным трех информированных чиновников, с которыми общалось The New York Times, пакет помощи формируется Конгрессом в координации с Белым домом. Он также будет включать средства для Украины, Тайваня и улучшения правоохранительных мероприятий на американо-мексиканской границе.

Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер заявил во время визита в Тель-Авив 15 октября, что американские законодатели обсуждали предоставление Израилю запасных боеприпасов для системы противоракетной обороны "Железный купол", высокоточных бомб, комплектов JDAM для превращения стандартных бомб в высокоточные снаряды. миллиметровых боеприпасов.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США способны одновременно оказывать поддержку как Украине, так и Израилю, поддерживая международный уровень обороноспособности.