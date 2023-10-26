Полковник Кемп вказав на шокуючу паралель між ХАМАС і Росією — відео

Полковник Річард Кемп, офіцер британської армії у відставці, просто зараз перебуває в Ізраїлі, щоб ексклюзивно для online.ua поділитися своїми свідченнями воєнних злочинів ХАМАС в Ізраїлі та Газі.

У чому полягає схожість між палестинськими терористами та російськими загарбниками

Полковник Кемп неодноразово попереджав міжнародну спільноту про те, що російський диктатор Володимир Путін намагається використати війну ХАМАС з Ізраїлем, щоб відвернути увагу Заходу від України.

Те, що ці терористичні режими тісно пов’язані між собою підтверджує також той факт, що вони регулярно вдаються до ідентичних воєнних злочинів, внаслідок яких страждає та гине мирне населення, зокрема й діти.

Я зараз в Ізраїлі, і я нещодавно повернувся з України. Цивільне населення Ізраїлю зазнає ударів ХАМАСу із застосуванням ракет, наданих Іраном. Цивільні жителі України були атаковані [армією РФ] за допомогою дронів, також поставлених Іраном. І ХАМАС, і Росія застосували ще одну жахливу та огидну тактику — викрадення дітей. Найбільш вразливих та невинних серед нас. Поширити

Ні для кого не секрет, що російські окупанти силоміць вивозили українських дітей із захоплених ними в жорстокій загарбницькій війні районів і вивозили їх у глиб Росії.

Коли ХАМАС вбивав ізраїльтян у їхніх будинках і на вулицях, ґвалтував, катував і спалював живцем, вони тягнули дітей, а також чоловіків, жінок і старих людей у полон до Гази. Поширити

Полковник Кемп звертає увагу на те, що викрадення дітей — це не лише нелюдяно, це воєнний злочин. Це такі самі злочини, які вчиняли нацисти та ІДІЛ.

На його переконання, кожна цивілізована людина повинна бути обурена цими жахіттями, заподіяними невинним дітям, їхнім батькам і родинам.

Уявіть, з якими муками щодня стикаються ці маленькі діти, вирвані з батьківських обіймів. Деякі з них взагалі немовлята. Деякі навіть бачили, як їхніх батьків вбили в них на очах, перш ніж були захоплені у варварський полон. Росія має негайно звільнити дітей, яких вона викрала. І ХАМАС має негайно звільнити дітей і дорослих, яких вони викрали. Поширити

Полковник Кемп нагадав, що Міжнародний кримінальний суд справедливо видав ордери на арешт Путіна та його поплічників за цей воєнний злочин.

Саме тому він закликає МКС негайно видати ордери на арешт лідерів ХАМАСу за такий самий воєнний злочин.

Чому важливо подивитися стрічку "Понівечене дитинство"

Цей документальний фільм – науково-психологічне дослідження команди українського незалежного медіа online.ua поточної ситуації з викраденням українських дітей Росією з тимчасово окупованих територій України.

Проєкт розповідає реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали внаслідок війни Росії проти України, містить коментарі науковців, психологів, юристів та провідних експертів захисту прав дитини. Проєкт документує свідчення про воєнні злочини РФ проти українців.