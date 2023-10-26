Полковник Кемп вказав на шокуючу паралель між ХАМАС і Росією — відео

Полковник Річард Кемп, офіцер британської армії у відставці, просто зараз перебуває в Ізраїлі, щоб ексклюзивно для online.ua поділитися своїми свідченнями воєнних злочинів ХАМАС в Ізраїлі та Газі.
У чому полягає схожість між палестинськими терористами та російськими загарбниками
Полковник Кемп неодноразово попереджав міжнародну спільноту про те, що російський диктатор Володимир Путін намагається використати війну ХАМАС з Ізраїлем, щоб відвернути увагу Заходу від України.
Те, що ці терористичні режими тісно пов’язані між собою підтверджує також той факт, що вони регулярно вдаються до ідентичних воєнних злочинів, внаслідок яких страждає та гине мирне населення, зокрема й діти.
Ні для кого не секрет, що російські окупанти силоміць вивозили українських дітей із захоплених ними в жорстокій загарбницькій війні районів і вивозили їх у глиб Росії.
Полковник Кемп звертає увагу на те, що викрадення дітей — це не лише нелюдяно, це воєнний злочин. Це такі самі злочини, які вчиняли нацисти та ІДІЛ.
На його переконання, кожна цивілізована людина повинна бути обурена цими жахіттями, заподіяними невинним дітям, їхнім батькам і родинам.
Полковник Кемп нагадав, що Міжнародний кримінальний суд справедливо видав ордери на арешт Путіна та його поплічників за цей воєнний злочин.
Саме тому він закликає МКС негайно видати ордери на арешт лідерів ХАМАСу за такий самий воєнний злочин.
Чому важливо подивитися стрічку "Понівечене дитинство"
Цей документальний фільм – науково-психологічне дослідження команди українського незалежного медіа online.ua поточної ситуації з викраденням українських дітей Росією з тимчасово окупованих територій України.
Проєкт розповідає реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали внаслідок війни Росії проти України, містить коментарі науковців, психологів, юристів та провідних експертів захисту прав дитини. Проєкт документує свідчення про воєнні злочини РФ проти українців.
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