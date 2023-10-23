Чому Путіна вже ніхто й ніщо не врятує — полковник Кемп

На переконання полковника Річарда Кемпа, офіцера британської армії у відставці, російський диктатор Володимир Путін намагається використати війну ХАМАС з Ізраїлем, щоб відвернути увагу Заходу від України. Однак навіть цей план глави Кремля приречений на провал.

Путін остаточно зіпсував репутацію Росії під час війни в Україні

Полковник Кемп звертає увагу на те, що протягом останнього тижня Путін встиг провести телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом, а також лідерами Єгипту, Сирії та Ірану.

Диктатор цинічно вдає, що хоче домовитися про припинення вогню та “зупинення кровопролиття”, ігноруючи той факт, що його вояки щоденно вбивають сотні українців.

Якщо російський президент думає, що його втручання щось змінить, то він знову помиляється. Ідея про те, що Москва може мати суттєвий вплив на Близькому Сході, є фарсом. Яку б репутацію раніше Росія не мала як світова держава, вона була підірвана в Україні. Поширити

Як зазначає полковник Кемп, те, що РФ продовжує втрачати контроль над ситуацію, підтверджує декілька важливих подій, які сталися нещодавно.

До прикладу, це потужні та успішні удари ЗСУ по російських аеродромах біля окупованих Бердянська та Луганська, для яких українські воїни використали далекобійні американські ракети ATACMS.

Армія РФ втратила не лише чимало техніка, а й особовий склад.

На цьому тлі не можна також не згадати про те, що в районі Куп'янська бійці ЗСУ зупинили масштабний російський наступ – “мініатюрний бліцкриг” – який ворог готував декілька тижнів.

Хоча сили Путіна адаптувалися і розширилися, варто повторити, що його армія залишається у важкому становищі.

Країна-агресорка обмежена як в економічному, так і у військовому плані, а також має обмежену свободу дій.

До слова, нещодавно полковник Річард Кемп, офіцер британської армії у відставці, побував на передовій українського контрнаступу разом з командою online.ua і розповів, з чим доводиться стикатися бійцям ЗСУ. Дивіться відео тут:

Країни Близького Сходу бачать поразки Путіна в Україні

На думку полковника Кемпа, країни Близько Сходу, які колись були вражені російською військовою міццю, нарешті усвідомили, що це була лише ілюзія.

Так, у Сирії, де Путін колись мав шалений вплив, Росія втрачає свої позиції, хоча б тому, що вона почала передислокувати частину своїх сил звідти в Україну.

Також на послаблення позицій очільника Кремля вплинуло й те, що Група “Вагнера” більше не є його підтримкою у війні з Україною.

Ймовірно, Путін розглядає події в Ізраїлі як чудову можливість вирвати перемогу з щелепи поразок. Звичайно, є підтвердження того, що в короткостроковій перспективі він стане чистим бенефіціаром кривавої різні ХАМАС і війни, яка розгорілася після неї. Поширити

Також президент РФ намагається створити серйозну проблему для Джо Байдена напередодні виборів в США.

Як відомо, його потужна підтримка Ізраїлю викликає різку критику з багатьох сторін.

Путін також розраховує на те, що ще зможе втягнути США у пряму конфронтацію з Іраном та змусить Захід вести війну на декількох фронтах.

Однак ці “геніальні” плани диктатора можуть обернутися для нього новою геополітичною катастрофою.