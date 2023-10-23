Почему Путина уже никто и ничто не спасет — полковник Кемп
Категория
Политика
Дата публикации

Почему Путина уже никто и ничто не спасет — полковник Кемп

Владимир Путин
Читати українською
Источник:  The Telegraph

По мнению полковника Ричарда Кемпа, офицера британской армии в отставке, российский диктатор Владимир Путин пытается использовать войну ХАМАС с Израилем, чтобы отвлечь внимание Запада от Украины. Однако даже этот план главы Кремля обречен на провал.

Путин окончательно испортил репутацию России во время войны в Украине

Полковник Кемп обращает внимание на то, что в течение последней недели Путин успел провести телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом, а также лидерами Египта, Сирии и Ирана.

Диктатор цинично делает вид, что хочет договориться о прекращении огня и "остановке кровопролития", игнорируя тот факт, что его солдаты ежедневно убивают сотни украинцев.

Если российский президент думает, что его вмешательство что-то изменит, то он снова ошибается. Идея о том, что Москва может оказать существенное влияние на Ближнем Востоке, является фарсом. Какую бы репутацию раньше Россия не имела как мировое государство, она была подорвана в Украине.

Как отмечает полковник Кемп, то, что РФ продолжает терять контроль над ситуацией, подтверждает несколько важных событий, которые произошли недавно.

К примеру, это мощные и успешные удары ВСУ по российским аэродромам возле Бердянска и Луганска, для которых украинские воины использовали дальнобойные американские ракеты ATACMS.

Армия РФ потеряла не только немало техники, но и личный состав.

На этом фоне нельзя не упомянуть о том, что в районе Купянска бойцы ВСУ остановили масштабное российское наступление – “миниатюрный блицкриг” – который враг готовил несколько недель.

Хотя силы Путина адаптировались и расширились, нельзя забывать, что его армия остается в тяжелом положении.

Страна-агрессорка ограничена как в экономическом, так и военном плане, а также имеет ограниченную свободу действий.

К слову, недавно полковник Ричард Кэмп, офицер британской армии в отставке, побывал на передовой украинского контрнаступления вместе с командой online.ua и рассказал, с чем приходится сталкиваться бойцам ВСУ. Смотрите видео здесь:

Страны Ближнего Востока видят поражение Путина в Украине

По мнению полковника Кемпа, страны Ближнего Востока, когда-то поражённые российской военной мощью, наконец-то осознали, что это была всего лишь иллюзия.

Так, в Сирии, где Путин когда-то имел огромное влияние, Россия теряет свои позиции, хотя бы потому, что передислоцировала часть своих сил оттуда в Украину.

Также на ослабление позиций главы Кремля повлияло и то, что Группа Вагнера больше не является его поддержкой в войне с Украиной.

Вероятно, Путин рассматривает события в Израиле как отличную возможность вырвать победу из челюсти поражений. Конечно, есть подтверждение того, что в краткосрочной перспективе он станет чистым кровавым бенефициаром разни ХАМАС и разгоревшейся после нее войны.

Также президент РФ пытается создать серьезную проблему для Джо Байдена в преддверии выборов в США.

Его мощная поддержка Израиля вызывает резкую критику со многих сторон.

Путин также рассчитывает на то, что еще сможет вовлечь США в прямую конфронтацию с Ираном и заставит Запад вести войну на нескольких фронтах.

Однако эти "гениальные" планы диктатора могут обернуться для него новой геополитической катастрофой.

Россия в течение длительного времени оказала токсичное влияние на Ближнем Востоке, но, как и с Украиной, теперь она получила больше, чем рассчитывала. Он (Путин - ред.) может сколько угодно делать вид, что является главным игроком в происходящем, но на самом деле он может мало влиять на то, что должно произойти. Если Путин рассматривает этот кризис как средство победы в войне в Украине, то это несбыточная мечта: такая, которую мог придумать только отчаянный диктатор.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Украина должна перенести войну на территорию России — полковник Ричард Кэмп
Украина должна перенести войну на территорию России — полковник Ричард Кэмп
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Полковник Кемп на передовой. Минобороны Украины поделилось новым видео Online.UA
Полковник Кемп на передовой. Минобороны Украины поделилось новым видео Online.UA
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россия и Иран стоят за операцией ХАМАСа в Газе — полковник Кемп
Ричард Кемп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.