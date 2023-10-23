Почему Путина уже никто и ничто не спасет — полковник Кемп

По мнению полковника Ричарда Кемпа, офицера британской армии в отставке, российский диктатор Владимир Путин пытается использовать войну ХАМАС с Израилем, чтобы отвлечь внимание Запада от Украины. Однако даже этот план главы Кремля обречен на провал.
Путин окончательно испортил репутацию России во время войны в Украине
Полковник Кемп обращает внимание на то, что в течение последней недели Путин успел провести телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом, а также лидерами Египта, Сирии и Ирана.
Диктатор цинично делает вид, что хочет договориться о прекращении огня и "остановке кровопролития", игнорируя тот факт, что его солдаты ежедневно убивают сотни украинцев.
Как отмечает полковник Кемп, то, что РФ продолжает терять контроль над ситуацией, подтверждает несколько важных событий, которые произошли недавно.
К примеру, это мощные и успешные удары ВСУ по российским аэродромам возле Бердянска и Луганска, для которых украинские воины использовали дальнобойные американские ракеты ATACMS.
Армия РФ потеряла не только немало техники, но и личный состав.
На этом фоне нельзя не упомянуть о том, что в районе Купянска бойцы ВСУ остановили масштабное российское наступление – “миниатюрный блицкриг” – который враг готовил несколько недель.
Хотя силы Путина адаптировались и расширились, нельзя забывать, что его армия остается в тяжелом положении.
Страна-агрессорка ограничена как в экономическом, так и военном плане, а также имеет ограниченную свободу действий.
К слову, недавно полковник Ричард Кэмп, офицер британской армии в отставке, побывал на передовой украинского контрнаступления вместе с командой online.ua и рассказал, с чем приходится сталкиваться бойцам ВСУ. Смотрите видео здесь:
Страны Ближнего Востока видят поражение Путина в Украине
По мнению полковника Кемпа, страны Ближнего Востока, когда-то поражённые российской военной мощью, наконец-то осознали, что это была всего лишь иллюзия.
Так, в Сирии, где Путин когда-то имел огромное влияние, Россия теряет свои позиции, хотя бы потому, что передислоцировала часть своих сил оттуда в Украину.
Также на ослабление позиций главы Кремля повлияло и то, что Группа Вагнера больше не является его поддержкой в войне с Украиной.
Также президент РФ пытается создать серьезную проблему для Джо Байдена в преддверии выборов в США.
Его мощная поддержка Израиля вызывает резкую критику со многих сторон.
Путин также рассчитывает на то, что еще сможет вовлечь США в прямую конфронтацию с Ираном и заставит Запад вести войну на нескольких фронтах.
Однако эти "гениальные" планы диктатора могут обернуться для него новой геополитической катастрофой.
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