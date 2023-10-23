Почему Путина уже никто и ничто не спасет — полковник Кемп

По мнению полковника Ричарда Кемпа, офицера британской армии в отставке, российский диктатор Владимир Путин пытается использовать войну ХАМАС с Израилем, чтобы отвлечь внимание Запада от Украины. Однако даже этот план главы Кремля обречен на провал.

Путин окончательно испортил репутацию России во время войны в Украине

Полковник Кемп обращает внимание на то, что в течение последней недели Путин успел провести телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом, а также лидерами Египта, Сирии и Ирана.

Диктатор цинично делает вид, что хочет договориться о прекращении огня и "остановке кровопролития", игнорируя тот факт, что его солдаты ежедневно убивают сотни украинцев.

Если российский президент думает, что его вмешательство что-то изменит, то он снова ошибается. Идея о том, что Москва может оказать существенное влияние на Ближнем Востоке, является фарсом. Какую бы репутацию раньше Россия не имела как мировое государство, она была подорвана в Украине. Поделиться

Как отмечает полковник Кемп, то, что РФ продолжает терять контроль над ситуацией, подтверждает несколько важных событий, которые произошли недавно.

К примеру, это мощные и успешные удары ВСУ по российским аэродромам возле Бердянска и Луганска, для которых украинские воины использовали дальнобойные американские ракеты ATACMS.

Армия РФ потеряла не только немало техники, но и личный состав.

На этом фоне нельзя не упомянуть о том, что в районе Купянска бойцы ВСУ остановили масштабное российское наступление – “миниатюрный блицкриг” – который враг готовил несколько недель.

Хотя силы Путина адаптировались и расширились, нельзя забывать, что его армия остается в тяжелом положении.

Страна-агрессорка ограничена как в экономическом, так и военном плане, а также имеет ограниченную свободу действий.

К слову, недавно полковник Ричард Кэмп, офицер британской армии в отставке, побывал на передовой украинского контрнаступления вместе с командой online.ua и рассказал, с чем приходится сталкиваться бойцам ВСУ. Смотрите видео здесь:

Страны Ближнего Востока видят поражение Путина в Украине

По мнению полковника Кемпа, страны Ближнего Востока, когда-то поражённые российской военной мощью, наконец-то осознали, что это была всего лишь иллюзия.

Так, в Сирии, где Путин когда-то имел огромное влияние, Россия теряет свои позиции, хотя бы потому, что передислоцировала часть своих сил оттуда в Украину.

Также на ослабление позиций главы Кремля повлияло и то, что Группа Вагнера больше не является его поддержкой в войне с Украиной.

Вероятно, Путин рассматривает события в Израиле как отличную возможность вырвать победу из челюсти поражений. Конечно, есть подтверждение того, что в краткосрочной перспективе он станет чистым кровавым бенефициаром разни ХАМАС и разгоревшейся после нее войны. Поделиться

Также президент РФ пытается создать серьезную проблему для Джо Байдена в преддверии выборов в США.

Его мощная поддержка Израиля вызывает резкую критику со многих сторон.

Путин также рассчитывает на то, что еще сможет вовлечь США в прямую конфронтацию с Ираном и заставит Запад вести войну на нескольких фронтах.

Однако эти "гениальные" планы диктатора могут обернуться для него новой геополитической катастрофой.