США екстрено відправили групу своїх офіцерів до Ізраїлю: що відбувається
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США екстрено відправили групу своїх офіцерів до Ізраїлю: що відбувається

офіцери США
Джерело:  Axios

Згідно з даними видання Axios, американська влада уже відправила групу офіцерів для допомоги Ізраїлю у війні з терористами ХАМАС.

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Як вдалося дізнатися журналістам від своїх анонімних джерел, до Ізраїлю уже відбув тризірковий генерал морської піхоти, а також ще декілька офіцерів.

Що важливо розуміти, вони будуть допомагати керівництву ЦАХАЛ під час операції в секторі Гази.

За словами одного з інсайдерів, серед офіцерів, що уже прибули до Ізраїлю, є генерал-лейтенант Джеймс Глінн, якийсь колись керував силами спеціальних операцій морської піхоти і брав участь в операціях проти ІДІЛ в Іраку.

Анонімні джерела видання звертають увагу на те, що загадані офіцери не будуть ухвалювати безпосередніх рішень під час операцій ЦАХАЛ, а лише проводитимуть військові консультації щодо дій у секторі Гази, насамперед – очікуваного наземного вторгнення.

За словами одного з представників Міноборони США, фінальні рішення щодо проведення військових операцій буде за армією Ізраїля.

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Редакція видання переконана в тому, що цей крок команди Джо Байдена підтверджує глибоку залученість офіційного Вашингтона у війну в секторі Гази та її вплив на військове планування Ізраїлю.

Ізраїль, як відомо, готується до наземного наступу в Газі після нападу з боку ХАМАС 7 жовтня. Він заявляє, що метою наступу є "знищення" угруповання, яке Ізраїль, США та інші країни вважають терористичною організацією.

Журналісти раніше повідомляли про те, що Білий дім здійснював тиск на Ізраїль, щоб той відклав своє наземне вторгнення в Сектор Гази, оскільки хотів виграти час для звільнення більшої кількості заручників, а також передати гуманітарну допомогу мешканцям Палестини.

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