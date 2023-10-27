США екстрено відправили групу своїх офіцерів до Ізраїлю: що відбувається

Згідно з даними видання Axios, американська влада уже відправила групу офіцерів для допомоги Ізраїлю у війні з терористами ХАМАС.
Американські офіцери допоможуть Тель-Авіву перемогти палестинських бойовиків
Як вдалося дізнатися журналістам від своїх анонімних джерел, до Ізраїлю уже відбув тризірковий генерал морської піхоти, а також ще декілька офіцерів.
Що важливо розуміти, вони будуть допомагати керівництву ЦАХАЛ під час операції в секторі Гази.
За словами одного з інсайдерів, серед офіцерів, що уже прибули до Ізраїлю, є генерал-лейтенант Джеймс Глінн, якийсь колись керував силами спеціальних операцій морської піхоти і брав участь в операціях проти ІДІЛ в Іраку.
Анонімні джерела видання звертають увагу на те, що загадані офіцери не будуть ухвалювати безпосередніх рішень під час операцій ЦАХАЛ, а лише проводитимуть військові консультації щодо дій у секторі Гази, насамперед – очікуваного наземного вторгнення.
За словами одного з представників Міноборони США, фінальні рішення щодо проведення військових операцій буде за армією Ізраїля.
Про що свідчить це рішення США
Редакція видання переконана в тому, що цей крок команди Джо Байдена підтверджує глибоку залученість офіційного Вашингтона у війну в секторі Гази та її вплив на військове планування Ізраїлю.
Журналісти раніше повідомляли про те, що Білий дім здійснював тиск на Ізраїль, щоб той відклав своє наземне вторгнення в Сектор Гази, оскільки хотів виграти час для звільнення більшої кількості заручників, а також передати гуманітарну допомогу мешканцям Палестини.
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