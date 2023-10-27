США экстренно отправили группу своих офицеров в Израиль: что происходит

Согласно данным издания Axios, американские власти уже отправили группу офицеров для помощи Израилю в войне с террористами ХАМАС.
Американские офицеры помогут Тель-Авиву победить палестинских боевиков
Как удалось узнать журналистам от своих анонимных источников, в Израиль уже отбыл трехзвездный генерал морской пехоты, а также еще несколько офицеров.
Что важно понимать, они будут помогать руководству ЦАХАЛ во время операции в Секторе Газа.
По словам одного из инсайдеров, среди уже прибывших в Израиль офицеров есть генерал-лейтенант Джеймс Глинн, который когда-то руководил силами специальных операций морской пехоты и принимал участие в операциях против ИГИЛ в Ираке.
Анонимные источники издания обращают внимание на то, что эти офицеры не будут принимать непосредственные решения во время операций ЦАХАЛ, а будут проводить военные консультации по действиям в секторе Газа, прежде всего – ожидаемого наземного вторжения.
По словам одного из представителей Минобороны США, финальные решения касательно проведения военных операций остаются за армией Израиля.
О чем свидетельствует это решение США
Редакция издания убеждена, что этот шаг команды Джо Байдена подтверждает глубокую вовлеченность официального Вашингтона в войну в секторе Газа и ее влияние на военное планирование Израиля.
Журналисты ранее сообщали о том, что Белый дом оказывал давление на Израиль, чтобы тот отложил свое наземное вторжение в Сектор Газы, поскольку хотел выиграть время для освобождения большего количества заложников, а также оказать гуманитарную помощь жителям Палестины.
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