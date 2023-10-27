США экстренно отправили группу своих офицеров в Израиль: что происходит
Категория
Мир
Дата публикации

США экстренно отправили группу своих офицеров в Израиль: что происходит

офицеры США
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Источник:  Axios

Согласно данным издания Axios, американские власти уже отправили группу офицеров для помощи Израилю в войне с террористами ХАМАС.

Американские офицеры помогут Тель-Авиву победить палестинских боевиков

Как удалось узнать журналистам от своих анонимных источников, в Израиль уже отбыл трехзвездный генерал морской пехоты, а также еще несколько офицеров.

Что важно понимать, они будут помогать руководству ЦАХАЛ во время операции в Секторе Газа.

По словам одного из инсайдеров, среди уже прибывших в Израиль офицеров есть генерал-лейтенант Джеймс Глинн, который когда-то руководил силами специальных операций морской пехоты и принимал участие в операциях против ИГИЛ в Ираке.

Анонимные источники издания обращают внимание на то, что эти офицеры не будут принимать непосредственные решения во время операций ЦАХАЛ, а будут проводить военные консультации по действиям в секторе Газа, прежде всего – ожидаемого наземного вторжения.

По словам одного из представителей Минобороны США, финальные решения касательно проведения военных операций остаются за армией Израиля.

О чем свидетельствует это решение США

Редакция издания убеждена, что этот шаг команды Джо Байдена подтверждает глубокую вовлеченность официального Вашингтона в войну в секторе Газа и ее влияние на военное планирование Израиля.

Израиль, как известно, готовится к наземному наступлению в Газе после нападения со стороны ХАМАС 7 октября. Он заявляет, что целью наступления является "уничтожение" группировки, которую Израиль, США и другие страны считают террористической организацией.

Журналисты ранее сообщали о том, что Белый дом оказывал давление на Израиль, чтобы тот отложил свое наземное вторжение в Сектор Газы, поскольку хотел выиграть время для освобождения большего количества заложников, а также оказать гуманитарную помощь жителям Палестины.

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