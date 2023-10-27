Саудовская Аравия заявила про катастрофу на Ближнем Востоке в случае операции Израиля в Газе

Власти Саудовской Аравии в последние дни решительно предостерегали Израиль и США от проведения наземной военной операции на территории сектора Газа против боевиков палестинской террористической группировки ХАМАС, которая может стать катастрофой для Ближнего Востока.

Что известно о позиции Саудовской Аравии по отношению к конфликту в Израиле

По информации журналистов издания, дипломаты Саудовской Аравии многократно обращались к американским чиновникам с призывом не разрешить Израилю проведение наземной операции на территории Газы.

По словам одного из представителей Белого дома, Саудовская Аравия, очевидно, стремится не допустить наземной операции израильских военных на территории Газы.

Саудовские чиновники также передали предупреждение о наземной операции американским законодателям.

Сенатор Ричард Блюменталь, демократ от штата Коннектикут и член Комитета по вооруженным силам, был одним из 10 сенаторов, которые в минувшие выходные встречались с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, фактическим правителем королевства, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди.

Саудовское руководство выразило надежду, что наземной операции удастся избежать из соображений стабильности, а также в связи с гибелью людей", а саудовские официальные лица предупредили, что она будет "крайне вредной", - заявляет Блюменталь. Поделиться

Что известно о переговорах по освобождению заложников

По информации журналистов BBC, переговоры с террористами ХАМАС по освобождению взятых в плен заложников ускоряются.

Издание ссылается на сообщение своего источника, утверждающего, что негласные переговоры между ХАМАС и Израилем, посредником в которых выступает Катар, "пошли быстрее".

В ходе этих переговоров одной из тем было возможно прекращение обстрелов.

Публично Израиль отвергает призывы прекратить огонь и обещает уничтожить ХАМАС, пишет BBC.

В то же время США сформулировали "более тонкую" позицию и заявили, что они не поддержат прекращение огня, которое дало бы ХАМАС возможность перегруппироваться.