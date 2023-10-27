Израиль начал наземную операцию в Газе после отказа ХАМАС освободить заложников - Axios

Израильские военные и руководство страны приняли решение о начале наземной операции на территории сектора Газа из-за отказа террористов палестинской группировки ХАМАС освободить взятых в плен заложников.

Что известно о начале Израилем наземной операции в Газе

По информации издания со ссылкой на израильских чиновников, решение о расширении военной операции на территории сектора Газа против палестинских террористов ХАМАС было принято вечером четверга, 26 октября.

Отмечается, что это произошло после того, как переговоры по освобождению заложников зашли в тупик.

За последние несколько часов мы значительно увеличили количество авиаударов по Газе. Помимо наступательной деятельности, которую мы проводили в последние дни, наши сухопутные силы расширяют свои операции сегодня вечером. ЦАХАЛ действует во всех измерениях, чтобы достичь целей войны, - отметил представитель штаба армии Израиля Даниэль Хагари. Поделиться

Он подчеркнул, что Израиль продолжит нанести удары по территории Газы и призывает местных жителей двигаться по коридорам эвакуации на юг.

Отмечается, что израильские военные уже вошли в северную часть Сектора Газа.

Местные жители сообщают о движении военной техники армии Израиля.

Что известно о позиции США

По информации The Washington Post, в Белом доме призывают Израиль отказаться от наземной операции на территории Газы и сосредоточиться на нанесении точечных ударов по объектам террористической группировки ХАМАС.

Журналисты издания отмечают, что в Белом доме сильно озабочены возможными последствиями вторжения израильских военных на территорию Газы.

Более того, представители администрации президента США Джо Байдена очень сомневаются, что проведение наземной операции израильскими военными позволит уничтожить ХАМАС.

Это также может сорвать переговоры об освобождении около 200 заложников, находящихся в плену на территории Газы.

Публично Байден и его окружение заявили о поддержке наземного наступления, если Израиль придет к выводу, что это самый лучший шаг, добавив при этом, что они "задают трудные вопросы" по поводу этой идеи.

Однако представитель Совета нацбезопасности США при Белом доме Джон Кирби отметил, что США продолжат оказывать военную поддержку Израилю, включая передачу боеприпасов.

По его словам, Вашингтон поддерживает временное прекращение огня в секторе Газа, если это необходимо для освобождения заложников.

Кирби также сказал, что США попросили Израиль рассказать, каковы целые войны против ХАМАС, включая стратегию после вывода войск.