США договариваются с Израилем о паузе для освобождения заложников из Газы

США ведут переговоры с Израилем по поводу паузы в военной операции против боевиков палестинской террористической группировки ХАМАС из сектора Газа для освобождения заложников.

Что известно о переговорах США и Израиля по операции против ХАМАС

Как сообщил представитель Совета нацбезопасности США при Белом доме Джон Кирби, в настоящее время Вашингтон ведет переговоры с Иерусалимом по поводу объявления гуманитарной паузы в конфликте для освобождения взятых террористами ХАМАС заложников.

Кирби подчеркнул, что США поддержат гуманитарную паузу, если Израиль решит ее объявить.

Мы считаем, что Израиль должен это поддержать. Мы ведем с ними активные переговоры по этому поводу, - отметил представитель Белого дома. Поделиться

По его словам, США поддержат любые усилия, которые могут предпринять для того, чтобы заложники благополучно вернулись домой к своим семьям.

Что известно о ситуации в Газе

По информации издания Sky News, танки израильской армии были замечены на границе с сектором Газа.

По словам очевидцев, танки были отмечены в районе города Бейт-Ханнун.

Также известно, что ЦАХАЛ нанес удар по центру Сектора Газа и атакует ХАМАС в районах центральной части Газы, районе Зайтун, восточнее Джабалии, восточнее Шуджая, Бейт-Лахия на севере Сектора Газа и Дейр-аль-Балах на юге Сектора.

Советник премьер-министра Израиля Марк Регев заявил, что террористы ХАМАС используют больницу Аль-Шифа на территории Газы в качестве собственной штаб-квартиры.

Ранее сегодня военные страны опубликовали аудиозапись телефонного разговора между двумя жителями газа, что подтверждает, что штаб-квартира ХАМАС находится на территории этого объекта.

Вы действительно удивлены тем, что они использовали гуманитарный объект, например больницу, для своего управления и контроля? – спрашивает у журналистов экспосол Израиля в Великобритании. Поделиться

На вопрос, призвал ли Израиль эвакуировать больницу, он ответил, что "такая просьба" еще не поступала, но страна хочет, чтобы люди знали, "что делает ХАМАС".