США договариваются с Израилем о паузе для освобождения заложников из Газы
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Политика
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США договариваются с Израилем о паузе для освобождения заложников из Газы

Джон Кирби
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США ведут переговоры с Израилем по поводу паузы в военной операции против боевиков палестинской террористической группировки ХАМАС из сектора Газа для освобождения заложников.

Что известно о переговорах США и Израиля по операции против ХАМАС

Как сообщил представитель Совета нацбезопасности США при Белом доме Джон Кирби, в настоящее время Вашингтон ведет переговоры с Иерусалимом по поводу объявления гуманитарной паузы в конфликте для освобождения взятых террористами ХАМАС заложников.

Кирби подчеркнул, что США поддержат гуманитарную паузу, если Израиль решит ее объявить.

Мы считаем, что Израиль должен это поддержать. Мы ведем с ними активные переговоры по этому поводу, - отметил представитель Белого дома.

По его словам, США поддержат любые усилия, которые могут предпринять для того, чтобы заложники благополучно вернулись домой к своим семьям.

Что известно о ситуации в Газе

По информации издания Sky News, танки израильской армии были замечены на границе с сектором Газа.

По словам очевидцев, танки были отмечены в районе города Бейт-Ханнун.

Также известно, что ЦАХАЛ нанес удар по центру Сектора Газа и атакует ХАМАС в районах центральной части Газы, районе Зайтун, восточнее Джабалии, восточнее Шуджая, Бейт-Лахия на севере Сектора Газа и Дейр-аль-Балах на юге Сектора.

Советник премьер-министра Израиля Марк Регев заявил, что террористы ХАМАС используют больницу Аль-Шифа на территории Газы в качестве собственной штаб-квартиры.

Ранее сегодня военные страны опубликовали аудиозапись телефонного разговора между двумя жителями газа, что подтверждает, что штаб-квартира ХАМАС находится на территории этого объекта.

Вы действительно удивлены тем, что они использовали гуманитарный объект, например больницу, для своего управления и контроля? – спрашивает у журналистов экспосол Израиля в Великобритании.

На вопрос, призвал ли Израиль эвакуировать больницу, он ответил, что "такая просьба" еще не поступала, но страна хочет, чтобы люди знали, "что делает ХАМАС".

Были документированы случаи, когда они хранили ракеты на объектах ООН, стреляли из мечетей. Никто не должен удивляться тому, что они без колебаний превращают больницу в военную цель, – отметил Регев.

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