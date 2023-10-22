США потребовали от Израиля отложить наземную операцию в Газе - CNN

Вашингтон оказывал давление на руководство Израиля, требуя отложить начало наземной операции против боевиков террористической палестинской группировки ХАМАС на территории сектора Газа.

Что известно о требовании США к Израилю по отложению операции в Газе

По информации журналистов американского телеканала, США стремились выиграть больше времени и добиться освобождения террористами ХАМАС как можно больше заложников.

Собеседники журналистов отмечают, что в Белом доме хотели бы, чтобы грузовики с гуманитарной помощью добрались до Газы раньше, чем израильские военные начнут наземную операцию.

Когда в субботу президента США Джо Байдена спросили, поощрял ли он Израиль отложить вторжение, тот ответил: "Я разговариваю с израильтянами".

Катар, действуя в качестве посредника для США и Израиля, ведет переговоры с ХАМАС об освобождении заложников после того, как боевики похитили их две недели назад.

По словам информированного дипломата, переговоры включали соглашение о поступлении крайне необходимой помощи в Газу и необходимости временного прекращения огня, чтобы вывести заложников.

Израиль пока не указывал, что рассматривает прекращение огня. В течение двух недель Израиль продолжал бомбардировку.

США предостерегают другие страны от вмешательства в конфликт в Израиле

Глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что США ответят в случае вмешательства других стран или сил в конфликт в Израиле.

Он подчеркнул, что в настоящее время США обеспокоены угрозой перерастания конфликта в Израиле в масштабную войну на Ближнем Востоке.

Остин также признал право Израиля на защиту и ответные удары.