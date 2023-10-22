США вимагали від Ізраїлю відкласти наземну операцію у Газі — CNN
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США вимагали від Ізраїлю відкласти наземну операцію у Газі — CNN

Байден та Нетаньяху
Джерело:  CNN

Вашингтон чинив тиск на керівництво Ізраїля, вимагаючи відкласти початок наземної операцїі проти бойовиків терористичного палестинського угруповання ХАМАС на території сектора Газа. 

Що відомо про вимогу США до Ізраїля щодо відкладення операції у Газі

За інформацією журналістів американського телеканалу, США прагнули виграти більше часу та домогтись звільнення терористами ХАМАС якомога більшої кількості заручників.

Співрозмовники журналістів зазначають, що у Білому домі хотіли б, щоб вантажівки із гуманітарної допомогою дістались до Гази раніше, ніж ізраїльські військові почнуть наземну операцію.

Коли в суботу президента США Джо Байдена запитали, чи заохочував він Ізраїль відкласти вторгнення, той відповів: "Я розмовляю з ізраїльтянами".

Катар, діючи як посередник для США та Ізраїлю, веде переговори з ХАМАС про звільнення заручників після того, як бойовики викрали їх два тижні тому.

За словами поінформованого дипломата, переговори включали угоду про надходження вкрай необхідної допомоги в Газу та про необхідність тимчасового припинення вогню, щоб вивести заручників.

Ізраїль наразі не вказував, що розглядає припинення вогню. Протягом двох тижнів Ізраїль продовжував бомбардування.

США застерігають інші країни від втручання у конфлікт в Ізраїлі

Глава Пентагону Ллойд Остін підкреслив, що США дадуть відповідь у разі втручання інших країн чи сил у конфлікт в Ізраїлі.

Він підкреслив, що наразі США занепокоєні загрозою переростання конфлікту в Ізраїлі у масштабну війну на Близькому Сході.

Остін також визнав право Ізраїля на захист та удари у відповідь.

Якщо якась група чи якась країна прагне розширити цей конфлікт і скористатися цією дуже невдалою ситуацією, яку ми бачимо, наша порада: не робіть цього, - наголосив очільник Пентагона.

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