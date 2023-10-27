США домовляються з Ізраїлем щодо паузи для звільнення заручників з Гази

США ведуть переговори з Ізраїлем щодо паузи у військовій операції проти бойовиків палестинського терористичного угруповання ХАМАС з сектора Газа для звільнення заручників.

Що відомо про переговори США та Ізраїля щодо операції проти ХАМАС

Як повідомив представник Ради нацбезпеки США при Білому домі Джон Кірбі, наразі Вашингтон веде переговори з Ієрусалимом щодо оголошення гуманітарної паузи у конфлікті для звільнення взятих терористами ХАМАС заручників.

Кірбі підкреслив, що США підтримають гуманітарну паузу, якщо Ізраїль вирішить оголосити її.

Ми вважаємо, що Ізраїль має підтримати це. Ми ведемо з ними активні переговори щодо цього, - зазначив представник Білого дому. Поширити

За його словами, США підтримають будь-які зусилля, які можуть зробити для того, щоб заручники благополучно повернулися додому до своїх родин.

Що відомо про ситуацію у Газі

За інформацією видання Sky News, танки ізраїльскої армії було помічено на кордоні із сектором Газа.

За словами очевидців, танки були помічені у районі міста Бейт-Ханнун.

Також відомо, що ЦАХАЛ завдав удару по центру Сектора Газа та атакує ХАМАС в районах центральної частини Гази, районі Зайтун, на схід від Джабалії, на схід від Шуджайя, Бейт-Лахія на півночі Сектора Газа та Дейр-аль-Балах на півдні Сектора.

Радник прем'єр-міністра Ізраїля Марк Регев заявив, що терористи ХАМАС використовують лікарню Аль-Шифа на території Гази у якості власної штаб-квартири.

Раніше сьогодні військові країни опублікували аудіозапис телефонної розмови між двома жителями гази, що підтверджує, що штаб-квартира ХАМАС знаходиться на території цього об'єкта.

Ви дійсно здивовані тим, що вони використовували гуманітарний об'єкт, наприклад, лікарню, для свого управління і контролю? - питається в журналістів експосол Ізраїля у Великій Британії. Поширити

На питання, чи закликав Ізраїль евакуювати лікарню, він відповів, що "таке прохання" ще не надходило, але країна хоче, щоб люди знали, "що робить ХАМАС".