Генасамблея ООН ухвалила резолюцію із закликом до негайного перемир'я в Секторі Гази

Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка закликає до «негайного, тривалого та стійкого гуманітарного перемир’я» між ізраїльськими силами та бойовиками ХАМАС у Газі.

ООН ухвалила резолюцію щодо Ізраїлю та Гази

Генеральна Асамблея прийняла резолюцію 120 голосами, 14 проти і 45 утрималися.

Україна утрималася від голосування, а Ізраїль та Сполучені Штати проголосували проти резолюції.

BREAKING: UN General Assembly ADOPTS resolution on “protection of civilians and upholding legal and humanitarian obligations” on the ongoing Gaza crisis



FOR: 120

AGAINST: 14

ABSTAIN: 45



LIVE COVERAGEhttps://t.co/MOnKoTdNsb pic.twitter.com/WG68GaxMMV — UN News (@UN_News_Centre) October 27, 2023

Це перша офіційна відповідь ООН на бойові дії після терактів ХАМАС 7 жовтня. Рада Безпеки чотири рази не змогла досягти консенсусу щодо будь-яких дій.

Резолюція не містить конкретної згадки про ХАМАС.

Документ закликає до «негайного, тривалого та тривалого гуманітарного перемир’я» та вимагає від усіх сторін дотримуватись міжнародного гуманітарного права та «безперервного, достатнього та безперешкодного» постачання основних товарів та послуг у сектор Гази.

Він також закликає до «негайного та безумовного звільнення» всіх цивільних осіб, які перебувають у полоні, а також забезпечення їхньої безпеки, благополуччя та гуманного поводження відповідно до міжнародного права.

Водночас в ООН відкинули поправку США та Канади про засудження ХАМАС.