У середу Сполучені Штати наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка закликала до "гуманітарних пауз" у війні Ізраїлю і Сектора Гази для надання життєвонеобхідної допомоги мільйонам жителів Гази.
США наклали вето на рішення Радбезу ООН щодо припинення вогню між Ізраїлем і Газою
Перед голосуванням Рада Безпеки відхилила дві поправки, запропоновані Росією, які закликали до негайного, тривалого і повного припинення вогню, а також до припинення нападів на цивільне населення.
Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд пояснила вето своєї країни в залі засідань Ради тим, що "в цій резолюції не згадується право Ізраїлю на самооборону".
Вона сказала, що хоча США не можуть підтримати резолюцію, вони продовжуватимуть тісно співпрацювати з усіма членами Ради щодо кризи, "так само, як ми продовжуватимемо наголошувати на необхідності захисту цивільних осіб, включаючи представників ЗМІ, гуманітарних працівників та офіційних осіб ООН".
Томас-Ґрінфілд також зазначила, що США залучені і до дипломатії на місцях − як приклад вона назвала візит президента Джозефа Байдена та інших високопосадовців.
Резолюцію розробила Бразилія, яка головує в Раді Безпеки в жовтні.
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