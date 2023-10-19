В среду Соединенные Штаты наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, призвавшую к "гуманитарным паузам" в войне Израиля и Сектора Газы для оказания жизненно необходимой помощи миллионам жителей Газы.

США наложили вето на решение Совбеза ООН по прекращению огня между Израилем и Газой

Хотя 12 из 15 членов Совета проголосовали за текст во главе с Бразилией, один (США) проголосовал против, а два (Россия и Великобритания) воздержались. Голосование "против" любого из пяти постоянных членов Совета приостанавливает действие любого мероприятия, вынесенного на его рассмотрение. Постоянными членами Совета являются Китай, Франция, Российская Федерация, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты Америки, говорится в сообщении. Поделиться

Перед голосованием Совет Безопасности отклонил две поправки, предложенные Россией, призывающие к немедленному, длительному и полному прекращению огня, а также к прекращению нападений на гражданское население.

Постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд объяснила вето своей страны в зале заседаний Совета тем, что "в этой резолюции не упоминается право Израиля на самооборону".

Израиль имеет неотъемлемое право на самооборону, как это отражено в статье 51 Устава ООН. . Поделиться

Она сказала, что хотя США не могут поддержать резолюцию, они будут продолжать тесно сотрудничать со всеми членами Совета по кризису, "так же, как мы будем продолжать подчеркивать необходимость защиты гражданских лиц, включая представителей СМИ, гуманитарных работников и официальных лиц ООН".

Томас-Гринфилд также отметила, что США вовлечены и в дипломатию на местах – в качестве примера она назвала визит президента Джозефа Байдена и других чиновников.

Резолюцию разработала Бразилия, председательствующая в Совете Безопасности в октябре.