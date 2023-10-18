Радбез ООН проведе екстрене засідання через удар по лікарні в Газі. Ініціаторами є РФ та ОАЕ

Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання через події у Газі.

ООН проведе екстрене засідання

Рада Безпеки Організації об'єднаних націй проведе екстрене засідання у зв'язку подіями на Близькому Сході, у тому числі через удар по лікарні в секторі Газа.

Засідання розпочнеться о 10.00 за нью-йоркським часом (17.00 за Києвом).

Трансляція засідання буде доступна за посиланням.

На розгляд Радбезу буде винесено запропонований Бразилією проект резолюції, який передбачає оголошення "гуманітарної паузи" у секторі Газа.

Засідання, ініційоване Росією та ОАЕ, пройде у відкритому режимі.

Що відомо удар по лікарні в Секторі Гази

Ввечері 17 жовтня бойовики ХАМАС заявили, що Ізраїль вдарив по лікарні аль-Ахлі Араб у Секторі Газа, де ймовірно загинули сотні людей, водночас армія Ізраїлю ЦАХАЛ повідомляє, що вибух стався через невдалий запуск ракети зі сторони Палестини.

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що ракета була випущена не ними, а "Ісламським джихадом" - під час запуску, за їхніми словами, сталася помилка, яка призвела до влучання в лікарню.

МЗС Ізраїлю опублікувало відео з трансляції Al Jazeera, у яку потрапив момент, коли "Ісламський джихад" запустив ракету, яка дала осічку та влучила в лікарню в Газі, убивши сотні людей.

An Al Jazeera broadcast documented the moment that the Islamic Jihad launched a rocket which misfired and hit a hospital in Gaza, killing hundreds. pic.twitter.com/O5Lx1BtOtJ — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 17, 2023

Натомість армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заперечує прямий авіаудар по шпиталю "Аль-Ахлі" у Секторі Газа і свою причетність до цього.

Глава палестинської адміністрації Махмуд Аббас оголосив триденну жалобу по жертвах удару по лікарні. Єгипет слідом за ХАМАС поклав вину за удар по лікарні на Ізраїль.