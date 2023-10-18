Радбез ООН проведе екстрене засідання через удар по лікарні в Газі. Ініціаторами є РФ та ОАЕ

Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання через події у Газі.
ООН проведе екстрене засідання
Рада Безпеки Організації об'єднаних націй проведе екстрене засідання у зв'язку подіями на Близькому Сході, у тому числі через удар по лікарні в секторі Газа.
Засідання розпочнеться о 10.00 за нью-йоркським часом (17.00 за Києвом).
Трансляція засідання буде доступна за посиланням.
На розгляд Радбезу буде винесено запропонований Бразилією проект резолюції, який передбачає оголошення "гуманітарної паузи" у секторі Газа.
Засідання, ініційоване Росією та ОАЕ, пройде у відкритому режимі.
Що відомо удар по лікарні в Секторі Гази
Ввечері 17 жовтня бойовики ХАМАС заявили, що Ізраїль вдарив по лікарні аль-Ахлі Араб у Секторі Газа, де ймовірно загинули сотні людей, водночас армія Ізраїлю ЦАХАЛ повідомляє, що вибух стався через невдалий запуск ракети зі сторони Палестини.
В Армії оборони Ізраїлю заявили, що ракета була випущена не ними, а "Ісламським джихадом" - під час запуску, за їхніми словами, сталася помилка, яка призвела до влучання в лікарню.
МЗС Ізраїлю опублікувало відео з трансляції Al Jazeera, у яку потрапив момент, коли "Ісламський джихад" запустив ракету, яка дала осічку та влучила в лікарню в Газі, убивши сотні людей.
Натомість армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заперечує прямий авіаудар по шпиталю "Аль-Ахлі" у Секторі Газа і свою причетність до цього.
Глава палестинської адміністрації Махмуд Аббас оголосив триденну жалобу по жертвах удару по лікарні. Єгипет слідом за ХАМАС поклав вину за удар по лікарні на Ізраїль.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-