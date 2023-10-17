Сотні загиблих: ХАМАС заявив про удар Ізраїлю по шпиталю в Газі. ЦАХАЛ відреагував — відео

Бойовики ХАМАС заявили, що Ізраїль вдарив по лікарні аль-Ахлі Араб у Секторі Газа, де загинули сотні людей. Проте ЦАХАЛ повідомляє, що вибух стався через невдалий запуск ракети зі сторони Палестини.

Що відомо про удар на лікарню в Газі

Міністерство охорони здоров'я ХАМАСу повідомило, що у вівторок Ізраїль авіаударом влучив у лікарню Газа, переповнену пораненими.

Відомство повідомило, що могло загинути щонайменше 500 людей, ще сотні перебувають під завалами. Водночас за повідомленнями палестинського МОЗ, у лікарні загинули щонайменше 200 людей. Точна кількість жертв наразі уточнюється.

Речник ізраїльської армії заявив, що триває розслідування щодо цієї інформації. Увечері 17 жовтня ЦАХАЛ звинуватив у запуску ракети палестинське угруповання "Ісламський Джихад".

מניתוח המערכות המבצעיות של צה״ל בוצע מטח רקטי של האויב לעבר ישראל, שעבר בסביבת בית החולים, בשעת הפגיעה בו.

על פי מידע מודיעיני, ממספר מקורות הקיים בידינו, ארגון הגא״פ אחראי לירי הכושל שפגע בבית החולים — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 17, 2023

Ізраїльський телеканал "i24" повідомив, що це міг бути наслідок невдалого запуску ракети зі сторони ХАМАСу.

Такої ж думки OSINT-аналітики, які припускають, що на кадрах із Гази, найімовірніше, приземлення ракети ХАМАС, а не наслідки авіаційного удару ЦАХАЛ.

First clear footage from the Al Ahli tragedy in Gaza, but what do you notice?

this is a surface explosion, almost no soil is thrown up, so it's not an air bomb.

Looks like a failed Hamas rocket that landed there, what a tragedy has Hamas brought to the people of Gaza! pic.twitter.com/MNzo16ZKXt — David Lisovtsev (@david_lisovtsev) October 17, 2023

Глава палестинської адміністрації Махмуд Аббас оголосив триденну жалобу по жертвах удару по лікарні. Єгипет слідом за ХАМАС поклав вину за удар по лікарні на Ізраїль.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган також поклав відповідальність за удар по лікарні в Секторі Гази на Ізраїль.

İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir.



Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 17, 2023

Що відомо про вторгнення ХАМАС в Ізраїль

Вранці 7 жовтня бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектора Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію.

Світові лідери засудили атаку ХАМАС на Ізраїль, зокрема свою солідарність із народом Ізраїлю висловили в Європейському союзі та Україні.

Уряд Ізраїлю 8 жовтня підтримав запровадження воєнного стану в країні.

9 жовтня Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектора Гази.

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 11 жовтня погодився сформувати уряд національної єдності з членами опозиції, включаючи колишніх генералів, щоб керувати країною через кабінет міністрів воєнного часу.

Того ж дня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що Сектор Гази залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю.

13 жовтня Армія оборони Ізраїлю закликала цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту".