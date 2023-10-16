В Ізраїлі прогнозують тривалу війну проти терористів ХАМАС
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В Ізраїлі прогнозують тривалу війну проти терористів ХАМАС

Ізраїльскі військові
Джерело:  CNN

Глава Міноборони Ізраїля Йоав Галлант заявив, що війна проти терористів палестинського угруповання ХАМАС з сектора Газа буде тривалою та непростою. 

Що відомо про підготовку Ізраїля до військової операції у секторі Газа

Галант зазначив, що, ймовірно, Ізраїлю доведеться заплатити високу ціну у протистоянні терористам ХАМАС, однак у підсумку країна переможе заради цінностей, у які вірить ізраїльский народ та євреї по всьому світу.

Ціна буде висока, але ми переможемо заради Ізраїлю, єврейського народу і тих цінностей, у які вірять обидві країни

Зі свого боку держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Ізраїль "завжди користуватиметься підтримкою Сполучених Штатів".

Водночас він додав, що США "глибоко віддані праву Ізраїлю, ба більше, його обов'язку захищати себе і свій народ".

Що відомо про військову відповідь Ізраїля терористам ХАМАС

За інформацією видання The Times of Israel із посиланням на заяву ізраїльских військових, ЦАХАЛ ракетним ударом ліквідував голову регіональної розвідки ХАМАС на території сектора Газа.

Як уточнили в Армії оборони Ізраїлю, удару було завдано по місту Хан-Юніс, яке знаходиться на півдні Сектору Газа.

У ЦАХАЛ не розкривають більш докладні деталі ліквідації бойовика ХАМАС, зокрема його ім'я та конкретне місце, по якому завдали удару.

При цьому військові оприлюднили відео атаки, під час якої було ліквідовано голову регіональної розвідки ХАМАС.

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