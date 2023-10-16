В Израиле прогнозируют длительную войну против террористов ХАМАС

Глава Минобороны Израиля Йоав Галлант заявил, что война против террористов палестинской группировки ХАМАС из сектора Газа будет продолжительной и непростой.

Что известно о подготовке Израиля к военной операции в секторе Газа

Галант отметил, что вероятно Израилю придется заплатить высокую цену в противостоянии террористам ХАМАС, однако в итоге страна победит ради ценностей, в которые верит израильский народ и евреи по всему миру.

Цена будет высока, но мы победим ради Израиля, еврейского народа и тех ценностей, в которые верят обе страны. Поделиться

Со своей стороны, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль "всегда будет пользоваться поддержкой Соединенных Штатов".

В то же время он добавил, что США "глубоко привержены праву Израиля, более того, его обязанности защищать себя и свой народ".

Что известно о военном ответе Израиля террористам ХАМАС

По информации издания The Times of Israel со ссылкой на заявление израильских военных, ЦАХАЛ ракетным ударом ликвидировал главу региональной разведки ХАМАС на территории сектора Газа.

Как уточнили в Армии обороны Израиля, удар был нанесен по городу Хан-Юнис, который находится на юге сектора Газа.

The IDF says it struck and killed the head of Hamas's general intelligence in the southern Gaza city of Khan Younis. pic.twitter.com/c1nun5Dwds — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 16, 2023

В ЦАХАЛ не раскрывают более подробные детали ликвидации боевика ХАМАС, в частности, его имя и конкретное место, по которому нанесли удар.

При этом военные обнародовали видео атаки, во время которой был ликвидирован глава региональной разведки ХАМАС.