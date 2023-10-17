Сотни погибших: ХАМАС заявил об ударе Израиля по госпиталю в Газе. ЦАХАЛ отреагировал – видео

Боевики ХАМАС заявили, что Израиль ударил по больнице аль-Ахли Араб в секторе Газа, где погибли сотни человек. Однако ЦАХАЛ сообщает, что взрыв произошел из-за неудачного запуска ракеты со стороны Палестины.

Что известно об ударе на больницу в Газе

Министерство здравоохранения ХАМАС сообщило, что во вторник Израиль авиаударом попал в больницу Газа, переполненную ранеными.

Ведомство сообщило, что могло погибнуть не менее 500 человек, еще сотни находятся под завалами. В то же время, по сообщениям палестинского Минздрава, в больнице погибли по меньшей мере 200 человек. Точное количество жертв уточняется.

Спикер израильской армии заявил, что продолжается расследование по этой информации. Вечером 17 октября ЦАХАЛ обвинил в запуске ракеты палестинская группировка "Исламский Джихад".

מניתוח המערכות המבצעיות של צה״ל בוצע מטח רקטי של האויב לעבר ישראל, שעבר בסביבת בית החולים, בשעת הפגיעה בו.

על פי מידע מודיעיני, ממספר מקורות הקיים בידינו, ארגון הגא״פ אחראי לירי הכושל שפגע בבית החולים — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 17, 2023

Израильский телеканал "i24" сообщил, что это могло быть следствием неудачного запуска ракеты со стороны ХАМАСа.

Такого же мнения OSINT-аналитики предполагают, что на кадрах из Газы, скорее всего, приземление ракеты ХАМАС, а не последствия авиационного удара ЦАХАЛ.

First clear footage from the Al Ahli tragedy in Gaza, but what do you notice?

this is a surface explosion, almost no soil is thrown up, so it's not an air bomb.

Looks like a failed Hamas rocket that landed there, what a tragedy has Hamas brought to the people of Gaza! pic.twitter.com/MNzo16ZKXt — David Lisovtsev (@david_lisovtsev) October 17, 2023

Глава палестинской администрации Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице. Египет вслед за ХАМАСом положил вину за удар по больнице на Израиль.

Президент Турции Реджеп Эрдоган также возложил ответственность за удар по больнице в секторе Газа на Израиль.

İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir.



Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 17, 2023

Что известно о вторжении ХАМАС в Израиль

Утром 7 октября боевики движения ХАМАС ворвались на территорию Израиля из Сектора Газы, взяв под контроль несколько населенных пунктов в приграничной зоне и захватив десятки заложников. В ответ Израиль начал против боевиков контртеррористическую операцию.

Мировые лидеры осудили атаку ХАМАС на Израиль, в частности, свою солидарность с народом Израиля выразили в Европейском союзе и Украине.

Правительство Израиля 8 октября поддержало введение военного положения в стране.

9 октября Израиль заявил о возобновлении контроля над всеми приграничными городами и впоследствии анонсировал "полную осаду" Сектора Газы.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху 11 октября согласился сформировать правительство национального единства с членами оппозиции, включая бывших генералов, чтобы руководить страной через кабинет министров военного времени.

В тот же день в Секторе Газа прекратились поставки электроэнергии. Это произошло после того, как на единственной электростанции закончилось топливо . 12 октября министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что Сектор Газа будет оставаться без света, воды и топлива, пока не будут освобождены заложники из Израиля.

13 октября Армия обороны Израиля призвала гражданских жителей города Газа эвакуироваться в южном направлении "для своей безопасности и защиты".