В Ірані заявляють про неминуче розширення війни в Ізраїлі

В МЗС Ірану заявили про неминуче розширення розв'язаного палестинськими терористами ХАМАС конфлікту проти Ізраїля, натякаючі на власне втручання.

Що відомо про наміри Ірану втрутитись у конфлікт в Ізраїлі

За словами глави МЗС Ірану Хосейна Амірабдоллахяна, втручання у війну в Ізраїлі інших країн стає все більш неминучим.

За інформацією журналістів видання, таким чином Тегеран надсилає сигнал щодо готовності втрутитись у війну в Ізраїлі на боці палестинських терористів ХАМАС.

Час для політичних рішень закінчується, і можливе розширення війни на інших фронтах наближається до неминучої стадії, - заявив Амірабдоллахян. Поширити

Так само Амірабдоллахян минулого тижня здійснив поїздку Близьким Сходом, включаючи візити до лідерів ХАМАС у Катарі і “Хезболли” в Лівані.

“Хезболла”, яка в 2006 році вела місячну війну з Ізраїлем, попередила, що готова діяти.

Ми повністю готові - коли прийде час - до будь-яких дій, які ми здійснимо, - заявив заступник генсекретаря "Хезболли" шейх Наїм Касем. Поширити

Коментарі Амірабдоллахяна прозвучали тоді, як держсекретар США Ентоні Блінкен повернувся до Ізраїлю у понеділок після переговорів із арабськими офіційними особами, на тлі активізації дипломатичних зусиль з метою запобігти ширшому конфлікту на Близькому Сході.

Що відомо про ситуацію в Ізраїлі та готовність США до врегулювання конфлікту

За інформацією британського видання Sky News, глава Держдепу США Ентоні Блінкен під час чергового візиту до Ізраїля змушений був ховатись від обстрілів у бомбосховищі разом із прем’єр-міністром країни Біньямином Нетаньяху.

За даними ЗМІ, Блінкен і Нетаньяху змушені були сховатися в бункері, після того, як повітряні сирени перервали їх зустріч у Тель-Авіві.

Попередньо, їм довелось знаходитись у бункері близько 5 хвилин, після чого вони змогли відновити свої переговори.

Журналіст Washington Post, який чекав біля будівлі, опублікував ці кадри в соціальних мережах.