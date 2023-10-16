В Ірані заявляють про неминуче розширення війни в Ізраїлі

В МЗС Ірану заявили про неминуче розширення розв'язаного палестинськими терористами ХАМАС конфлікту проти Ізраїля, натякаючі на власне втручання.
Що відомо про наміри Ірану втрутитись у конфлікт в Ізраїлі
За словами глави МЗС Ірану Хосейна Амірабдоллахяна, втручання у війну в Ізраїлі інших країн стає все більш неминучим.
За інформацією журналістів видання, таким чином Тегеран надсилає сигнал щодо готовності втрутитись у війну в Ізраїлі на боці палестинських терористів ХАМАС.
Так само Амірабдоллахян минулого тижня здійснив поїздку Близьким Сходом, включаючи візити до лідерів ХАМАС у Катарі і “Хезболли” в Лівані.
“Хезболла”, яка в 2006 році вела місячну війну з Ізраїлем, попередила, що готова діяти.
Коментарі Амірабдоллахяна прозвучали тоді, як держсекретар США Ентоні Блінкен повернувся до Ізраїлю у понеділок після переговорів із арабськими офіційними особами, на тлі активізації дипломатичних зусиль з метою запобігти ширшому конфлікту на Близькому Сході.
Що відомо про ситуацію в Ізраїлі та готовність США до врегулювання конфлікту
За інформацією британського видання Sky News, глава Держдепу США Ентоні Блінкен під час чергового візиту до Ізраїля змушений був ховатись від обстрілів у бомбосховищі разом із прем’єр-міністром країни Біньямином Нетаньяху.
За даними ЗМІ, Блінкен і Нетаньяху змушені були сховатися в бункері, після того, як повітряні сирени перервали їх зустріч у Тель-Авіві.
Попередньо, їм довелось знаходитись у бункері близько 5 хвилин, після чого вони змогли відновити свої переговори.
Журналіст Washington Post, який чекав біля будівлі, опублікував ці кадри в соціальних мережах.
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