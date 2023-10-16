В Иране заявляют о неизбежном расширении войны в Израиле

В МИД Ирана заявили о неизбежном расширении разрешенного палестинскими террористами ХАМАС конфликта против Израиля, намекающие на собственное вмешательство.

Что известно о намерениях Ирана вмешаться в конфликт в Израиле

По словам главы МИД Ирана Хосейна Амирабдоллахяна, вмешательство в войну в Израиле других стран становится все более неизбежным.

По информации журналистов издания, таким образом, Тегеран посылает сигнал о готовности вмешаться в войну в Израиле на стороне палестинских террористов ХАМАС.

Время для политических решений истекает, и возможное расширение войны на других фронтах приближается к неизбежной стадии, - заявил Амирабдоллахян. Поделиться

Так же Амирабдоллахян на прошлой неделе совершил поездку по Ближнему Востоку, включая визиты к лидерам ХАМАС в Катаре и "Хезболле" в Ливане.

Хезболла, которая в 2006 году вела лунную войну с Израилем, предупредила, что готова действовать.

Мы полностью готовы – когда придет время – к любым действиям, которые мы предпримем, – заявил заместитель генсекретаря "Хезболлы" шейх Наим Касем. Поделиться

Комментарии Амирабдоллахяна прозвучали тогда, как госсекретарь США Энтони Блинкен вернулся в Израиль в понедельник после переговоров с арабскими официальными лицами, на фоне активизации дипломатических усилий с целью предотвратить более широкий конфликт на Ближнем Востоке.

Что известно о ситуации в Израиле и о готовности США к урегулированию конфликта

По информации британского издания Sky News, глава Госдепа США Энтони Блинкен во время очередного визита в Израиль вынужден был скрываться от обстрелов в бомбоубежище вместе с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

По данным СМИ, Блинкен и Нетаньяху вынуждены были скрыться в бункере после того, как воздушные сирены прервали их встречу в Тель-Авиве.

Предварительно им пришлось находиться в бункере около 5 минут, после чего они смогли возобновить свои переговоры.

Журналист Washington Post, ожидавший у здания, опубликовал эти кадры в социальных сетях.