В Иране заявляют о неизбежном расширении войны в Израиле

В МИД Ирана заявили о неизбежном расширении разрешенного палестинскими террористами ХАМАС конфликта против Израиля, намекающие на собственное вмешательство.
Что известно о намерениях Ирана вмешаться в конфликт в Израиле
По словам главы МИД Ирана Хосейна Амирабдоллахяна, вмешательство в войну в Израиле других стран становится все более неизбежным.
По информации журналистов издания, таким образом, Тегеран посылает сигнал о готовности вмешаться в войну в Израиле на стороне палестинских террористов ХАМАС.
Так же Амирабдоллахян на прошлой неделе совершил поездку по Ближнему Востоку, включая визиты к лидерам ХАМАС в Катаре и "Хезболле" в Ливане.
Хезболла, которая в 2006 году вела лунную войну с Израилем, предупредила, что готова действовать.
Комментарии Амирабдоллахяна прозвучали тогда, как госсекретарь США Энтони Блинкен вернулся в Израиль в понедельник после переговоров с арабскими официальными лицами, на фоне активизации дипломатических усилий с целью предотвратить более широкий конфликт на Ближнем Востоке.
Что известно о ситуации в Израиле и о готовности США к урегулированию конфликта
По информации британского издания Sky News, глава Госдепа США Энтони Блинкен во время очередного визита в Израиль вынужден был скрываться от обстрелов в бомбоубежище вместе с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.
По данным СМИ, Блинкен и Нетаньяху вынуждены были скрыться в бункере после того, как воздушные сирены прервали их встречу в Тель-Авиве.
Предварительно им пришлось находиться в бункере около 5 минут, после чего они смогли возобновить свои переговоры.
Журналист Washington Post, ожидавший у здания, опубликовал эти кадры в социальных сетях.
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