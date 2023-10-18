Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за удара по больнице в Газе. Инициаторами являются РФ и ОАЭ

Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание из-за событий в Газе.
ООН проведет экстренное заседание
Совет Безопасности Организации объединенных наций проведет экстренное заседание в связи с событиями на Ближнем Востоке, в том числе из-за удара по больнице в секторе Газа.
Заседание начнется в 10:00 по нью-йоркскому времени (17:00 по Киеву).
Трансляция заседания будет доступна по ссылке .
На рассмотрение Совбеза будет вынесен предложенный Бразилией проект резолюции, предусматривающий объявление "гуманитарной паузы" в секторе Газа.
Заседание, инициированное Россией и ОАЭ, пройдет в открытом режиме.
Что известно удар по больнице в Секторе Газа
Вечером 17 октября боевики ХАМАС заявили, что Израиль ударил по больнице аль-Ахли Араб в Секторе Газа, где, вероятно, погибли сотни человек, в то же время армия Израиля ЦАХАЛ сообщает, что взрыв произошел из-за неудачного запуска ракеты со стороны Палестины.
В Армии обороны Израиля заявили, что ракета была выпущена не ими, а "Исламским джихадом" - во время запуска, по их словам, произошла ошибка, приведшая к попаданию в больницу.
МИД Израиля опубликовал видео по трансляции Al Jazeera, в которую попал момент, когда "Исламский джихад" запустил ракету, которая дала осечку и попала в больницу в Газе, убив сотни людей.
А армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отрицает прямой авиаудар по госпиталю "Аль-Ахли" в Секторе Газа и свою причастность к этому.
Глава палестинской администрации Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице. Египет вслед за ХАМАСом положил вину за удар по больнице на Израиль.
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