Удар по больнице в Газе: реакция мира на разные версии трагедии

Мировые лидеры мгновенно отреагировали на удар по больнице в Секторе Газы, который унес жизни сотен людей. До сих пор неизвестно, кто выпустил ракету. ХАМАС обвиняет Израиль, а ЦАХАЛ утверждает, что трагедия произошла из-за неудачного запуска ракеты со стороны Палестины.

Стоит отметить, что Россия и Объединенные Арабские Эмираты потребовали провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН после смертельного удара.

По предварительным данным, оно должно состояться уже 18 октября в 17:00.

Израиль отрицает, что ударил по больнице в Газе

Армия обороны Израиля утверждает, что она не атаковала больницу Аль-Ахли в секторе Газа.

ЦАХАЛ уверяет, что она была повреждена в результате неудачного запуска ракеты террористической организации "Исламский джихад".

Террористические организации в секторе Газа стреляют без разбора по Израилю, подвергая опасности и нанося ущерб и жителям сектора Газа. С начала войны террористическими организациями было выпущено около 450 ракет, не долетевших до Израиля и упавших в секторе Газа, - заявили в ЦАХАЛ. Поделиться

Как в ЕС комментируют эту трагедию

Глава ЕС Шарль Мишель заявил, что нанесение ударов по гражданской инфраструктуре в секторе Газа нарушает международное право.

Нападение на гражданскую инфраструктуру не соответствует международному праву, – заявил Мишель после видеоконференции лидеров ЕС. Поделиться

По словам шефа европейской дипломатии, "новости, поступающие из баптистской больницы Аль-Ахли Араби в секторе Газа, придают ужас трагедии, которая разворачивается на наших глазах уже несколько дней".

Что об этом говорят в ООН

Глава ООН по правам человека Волкер Тюрк назвал удар по больнице абсолютно неприемлемым, настаивая на том, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

У меня нет слов. Сегодня вечером сотни людей были убиты — ужасно — в результате масштабного удара по арабской больнице Аль-Ахли в городе Газа, включая пациентов, медицинских работников и семьи, которые искали убежища в больнице и вокруг нее. И снова самые уязвимые. Это совершенно неприемлемо, – сказал он. Поделиться

Как реагирует ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения осудила смертельный удар и потребовала немедленной защиты гражданского населения и медицинской помощи в секторе.