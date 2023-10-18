Удар по больнице в Газе: реакция мира на разные версии трагедии

Мировые лидеры мгновенно отреагировали на удар по больнице в Секторе Газы, который унес жизни сотен людей. До сих пор неизвестно, кто выпустил ракету. ХАМАС обвиняет Израиль, а ЦАХАЛ утверждает, что трагедия произошла из-за неудачного запуска ракеты со стороны Палестины.
Стоит отметить, что Россия и Объединенные Арабские Эмираты потребовали провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН после смертельного удара.
По предварительным данным, оно должно состояться уже 18 октября в 17:00.
Израиль отрицает, что ударил по больнице в Газе
Армия обороны Израиля утверждает, что она не атаковала больницу Аль-Ахли в секторе Газа.
ЦАХАЛ уверяет, что она была повреждена в результате неудачного запуска ракеты террористической организации "Исламский джихад".
Как в ЕС комментируют эту трагедию
Глава ЕС Шарль Мишель заявил, что нанесение ударов по гражданской инфраструктуре в секторе Газа нарушает международное право.
По словам шефа европейской дипломатии, "новости, поступающие из баптистской больницы Аль-Ахли Араби в секторе Газа, придают ужас трагедии, которая разворачивается на наших глазах уже несколько дней".
Что об этом говорят в ООН
Глава ООН по правам человека Волкер Тюрк назвал удар по больнице абсолютно неприемлемым, настаивая на том, что виновные должны быть привлечены к ответственности.
Как реагирует ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения осудила смертельный удар и потребовала немедленной защиты гражданского населения и медицинской помощи в секторе.
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