Удар по лікарні в Газі: реакція світу на різні версії трагедії

Світові лідери миттєво відреагували на удар по лікарні у Секторі Гази, який забрав життя сотень людей. Досі невідомо, хто саме випустив ракету. ХАМАС звинувачує Ізраїль, а ЦАХАЛ стверджує, що трагедія сталася через невдалий запуск ракети зі сторони Палестини.
Варто зазначити, що Росія та Об'єднані Арабські Емірати почали вимагати провести екстрене засідання Ради Безпеки ООН після смертельного удару.
За попередніми даними, воно має відбутися уже 18 жовтня о 17:00.
Ізраїль заперечує, що вдарив по лікарні у Газі
Армія оборони Ізраїля стверджує, що вона не атакувала лікарню Аль-Ахлі в секторі Газа.
ЦАХАЛ запевняє, вона була пошкоджена внаслідок невдалого запуску ракети терористичної організації "Ісламський джихад".
Як у ЄС коментують цю трагедію
Глава ЄС Шарль Мішель заявив, що завдання ударів по цивільній інфраструктурі в секторі Газа порушує міжнародне право.
За словами шефа європейської дипломатії, “новини, які надходять із баптистської лікарні Аль-Ахлі Арабі в секторі Газа, додають жаху до трагедії, яка розгортається на наших очах уже кілька днів”.
Що про це кажуть в ООН
Голова ООН з прав людини Волкер Тюрк назвав удар по лікарні абсолютно неприйнятним, наполягаючи на тому, що винні мають бути притягнуті до відповідальності.
Як реагує ВОЗ
Всесвітня організація охорони здоров'я засудила смертельний удар та зажадала негайного захисту цивільного населення та медичної допомоги у секторі.
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