Удар по лікарні в Газі: реакція світу на різні версії трагедії

Світові лідери миттєво відреагували на удар по лікарні у Секторі Гази, який забрав життя сотень людей. Досі невідомо, хто саме випустив ракету. ХАМАС звинувачує Ізраїль, а ЦАХАЛ стверджує, що трагедія сталася через невдалий запуск ракети зі сторони Палестини.

Варто зазначити, що Росія та Об'єднані Арабські Емірати почали вимагати провести екстрене засідання Ради Безпеки ООН після смертельного удару.

За попередніми даними, воно має відбутися уже 18 жовтня о 17:00.

Ізраїль заперечує, що вдарив по лікарні у Газі

Армія оборони Ізраїля стверджує, що вона не атакувала лікарню Аль-Ахлі в секторі Газа.

ЦАХАЛ запевняє, вона була пошкоджена внаслідок невдалого запуску ракети терористичної організації "Ісламський джихад".

Терористичні організації в секторі Газа стріляють без розбору по Ізраїлю, наражаючи на небезпеку і завдаючи шкоди і жителям сектору Газа. З початку війни терористичними організаціями було випущено близько 450 ракет, які не долетіли до Ізраїлю та впали в секторі Газа, - кажуть у ЦАХАЛ. Поширити

Як у ЄС коментують цю трагедію

Глава ЄС Шарль Мішель заявив, що завдання ударів по цивільній інфраструктурі в секторі Газа порушує міжнародне право.

Напад на громадянську інфраструктуру не відповідає міжнародному праву, - заявив Мішель після відеоконференції лідерів ЄС. Поширити

За словами шефа європейської дипломатії, “новини, які надходять із баптистської лікарні Аль-Ахлі Арабі в секторі Газа, додають жаху до трагедії, яка розгортається на наших очах уже кілька днів”.

Що про це кажуть в ООН

Голова ООН з прав людини Волкер Тюрк назвав удар по лікарні абсолютно неприйнятним, наполягаючи на тому, що винні мають бути притягнуті до відповідальності.

У мене немає слів. Сьогодні ввечері сотні людей було вбито — жахливо — внаслідок масштабного удару по арабській лікарні Аль-Ахлі в місті Газа, включаючи пацієнтів, медичних працівників та сім'ї, які шукали притулку в лікарні та навколо неї. І знову найвразливіші. Це абсолютно неприйнятно, — сказав він. Поширити

Як реагує ВОЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я засудила смертельний удар та зажадала негайного захисту цивільного населення та медичної допомоги у секторі.