Байден поручил собрать информацию о ракетном ударе по госпиталю в Газе

США собирают информацию о ракетной атаке по больнице в Газе.
Реакция США на ракетный удар по госпиталю в Газе
Президент США Джо Байден поручил своей команде собрать информацию о ракетном ударе по больнице в Газе.
Байден отметил, что США "однозначно выступают за защиту гражданской жизни во время конфликта".
К слову, Иордания упразднила запланированный на среду саммит президента США Джо Байдена и лидеров Иордании, Египта и Палестинской автономии после того, как в результате взрыва в больнице в Газе погибли сотни человек.
Президент США Джо Байден отложил визит в Иорданию, где должен был встретиться с королем этой страны, главой Палестинской автономии и лидером Египта.
Что известно удар по больнице в Секторе Газа
Вечером 17 октября боевики ХАМАС заявили, что Израиль ударил по больнице аль-Ахли Араб в Секторе Газа, где, вероятно, погибли сотни человек, в то же время армия Израиля ЦАХАЛ сообщает, что взрыв произошел из-за неудачного запуска ракеты со стороны Палестины.
В Армии обороны Израиля заявили, что ракета была выпущена не ими, а "Исламским джихадом" - при запуске, по их словам, произошла ошибка, которая привела к попаданию в больницу.
МИД Израиля опубликовал видео по трансляции Al Jazeera, в которую попал момент, когда "Исламский джихад" запустил ракету, которая дала осечку и попала в больницу в Газе, убив сотни людей.
Глава палестинской администрации Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице. Египет вслед за ХАМАСом положил вину за удар по больнице на Израиль.
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