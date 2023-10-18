Байден поручил собрать информацию о ракетном ударе по госпиталю в Газе

США собирают информацию о ракетной атаке по больнице в Газе.

Реакция США на ракетный удар по госпиталю в Газе

Президент США Джо Байден поручил своей команде собрать информацию о ракетном ударе по больнице в Газе.

I am outraged and deeply saddened by the explosion at the Al Ahli Arab hospital in Gaza, and the terrible loss of life that resulted. Immediately upon hearing this news, I spoke with King Abdullah II of Jordan, and Prime Minister Netanyahu of Israel and have directed my national… — President Biden (@POTUS) October 17, 2023

Я возмущен и глубоко расстроен взрывом в больнице Аль-Ахли в Газе и ужасными человеческими жертвами. Сразу после того, как я услышал эту новость, я поговорил с королем Иордании Абдаллой II и премьер-министром Израиля Нетаньяху и поручил моей команде национальной безопасности продолжать собирать информацию о том, что произошло, – написал Байден. Поделиться

Байден отметил, что США "однозначно выступают за защиту гражданской жизни во время конфликта".

К слову, Иордания упразднила запланированный на среду саммит президента США Джо Байдена и лидеров Иордании, Египта и Палестинской автономии после того, как в результате взрыва в больнице в Газе погибли сотни человек.

Президент США Джо Байден отложил визит в Иорданию, где должен был встретиться с королем этой страны, главой Палестинской автономии и лидером Египта.

Что известно удар по больнице в Секторе Газа

Вечером 17 октября боевики ХАМАС заявили, что Израиль ударил по больнице аль-Ахли Араб в Секторе Газа, где, вероятно, погибли сотни человек, в то же время армия Израиля ЦАХАЛ сообщает, что взрыв произошел из-за неудачного запуска ракеты со стороны Палестины.

В Армии обороны Израиля заявили, что ракета была выпущена не ими, а "Исламским джихадом" - при запуске, по их словам, произошла ошибка, которая привела к попаданию в больницу.

МИД Израиля опубликовал видео по трансляции Al Jazeera, в которую попал момент, когда "Исламский джихад" запустил ракету, которая дала осечку и попала в больницу в Газе, убив сотни людей.

An Al Jazeera broadcast documented the moment that the Islamic Jihad launched a rocket which misfired and hit a hospital in Gaza, killing hundreds. pic.twitter.com/O5Lx1BtOtJ — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 17, 2023

Глава палестинской администрации Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице. Египет вслед за ХАМАСом положил вину за удар по больнице на Израиль.